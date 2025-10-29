ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна чекають миру з Україною протягом року: Росія і США "близькі" до рішення

Саудівська Аравія, Середа 29 жовтня 2025 15:39
UA EN RU
У Путіна чекають миру з Україною протягом року: Росія і США "близькі" до рішення Фото: Кирило Дмитрієв, спецпредставник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі вважають, що мир між Росією та Україною нібито може настати протягом року. Вашингтон і Москва "можуть знайти" рішення.

Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав Дмитрієв під час виступу на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії.

Чиновник додав, що він "вірить" у можливість досягнення миру з Україною протягом року. На його думку, Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.

Дмитрієв також цинічно додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії - країн, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів - нібито зробить світ безпечнішим.

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - додав він.

Візит Дмитрієва до США

Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв відвідав США. Це сталося практично відразу після того, як США ввели проти Росії нові санкції. Вони торкнулися російських гігантів - "Роснефть" і "Лукойл".

Під час свого візиту Дмитрієв запевняв, що санкції нібито не вплинуть на Росію, а тільки призведуть до зростання цін на заправках у США.

Також він несподівано заявив про те, що США, Україна і Росія нібито близькі до вирішення війни дипломатичним шляхом.

Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито готова прийняти концепцію США для завершення війни проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Кремль Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні