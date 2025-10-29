У Кремлі вважають, що мир між Росією та Україною нібито може настати протягом року. Вашингтон і Москва "можуть знайти" рішення.

Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав Дмитрієв під час виступу на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії.

Чиновник додав, що він "вірить" у можливість досягнення миру з Україною протягом року. На його думку, Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.

Дмитрієв також цинічно додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії - країн, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів - нібито зробить світ безпечнішим.

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - додав він.