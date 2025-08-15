Успіння Богородиці: красиві щиросердечні привітання з великим святом

Привітання з Успінням Богородиці у прозі

Зі святом Успіння! Нехай цей великий день наповнить ваше життя світлом, радістю і благодаттю. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди оберігала вашу родину, дарувала мир у душі та захист від усіх негараздів. Нехай ваші молитви будуть почуті, а серце - сповнене віри.

***

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай це свято стане для вас символом надії та духовного оновлення. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою та незгасної любові. Нехай у вашому домі завжди панує затишок і достаток, а життя буде солодким і щасливим.

***

Щиро вітаю вас з Успінням! Це день, коли ми згадуємо про вічне життя і велич Божої Матері. Нехай її заступництво завжди буде з вами, а її любов зігріває ваші серця. Бажаю щасливих і мирних днів, повних добра і взаєморозуміння.

***

Вітаю з цим великим святом! Нехай Успіння Богородиці надихне вас на нові звершення та добрі справи. Бажаю вам і вашій родині миру, процвітання та міцної віри. Пам’ятайте, що її покров завжди захищає тих, хто звертається до неї з чистим серцем.

***

Вітаю з Успінням! Нехай твій шлях буде сповнений її милосердям і любов'ю. І хай цей день стане символом перемоги душі над тілом.

***

Вітаю з Успінням Богородиці! Нехай це свято принесе у твоє життя світло та добро. Бажаю чистоти думок, щирості у вчинках і благословення від Небес.

Привітання з Успінням Богородиці у віршах

На Успіння святе - бажаю добра,

Щоб щирою й світлою була душа.

Щоб Пресвята Діва від бід берегла,

І мудрості в серце тобі принесла.

Хай буде в родині затишок й мир,

І віра в душі, наче сонце, горить!

***

Коли Успіння серце обіймає,

Із неба благодать до нас летить.

Хай Богородиця завжди оберігає,

Твою родину кожну мить.

***

Хай в день Успіння щастя ллється,

І кожне серце хай сміється.

Марія вас оберігає,

Любов і радість посилає.

***

Хай Богородиця у день цей святковий

Пошле вам здоров’я, тепла і любові!

***

Дзвони линуть у день Успіння,

Приносять в серце благословіння.

Хай Матір Божа вас береже,

Біду і негоду від вас відведе.

***

На Успіння святе бажаю щастя,

Міцного здоров’я, віри і добра.

Щоб оминали дім війни і напасті,

І щоб твоя душа завжди цвіла.

***

Хай Матір Марія, схиляючись з неба,

Пошле вам усе, що в житті так треба:

Тепло і здоров’я, надію й любов,

Щоб щастя квітло в душі знов і знов.