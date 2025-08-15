Успіння Богородиці: красиві щиросердечні привітання з великим святом

Сьогодні, 15 серпня, православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято нагадує про вічне життя та любов, що не знає кордонів, тому в цей день особливо важливо висловити свої щирі почуття та побажання рідним і близьким.
РБК-Україна підготував добірку найкращих привітань, які допоможуть наповнити цей день теплом та благодаттю.
Зі святом Успіння! Нехай цей великий день наповнить ваше життя світлом, радістю і благодаттю. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди оберігала вашу родину, дарувала мир у душі та захист від усіх негараздів. Нехай ваші молитви будуть почуті, а серце - сповнене віри.
***
Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай це свято стане для вас символом надії та духовного оновлення. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою та незгасної любові. Нехай у вашому домі завжди панує затишок і достаток, а життя буде солодким і щасливим.
***
Щиро вітаю вас з Успінням! Це день, коли ми згадуємо про вічне життя і велич Божої Матері. Нехай її заступництво завжди буде з вами, а її любов зігріває ваші серця. Бажаю щасливих і мирних днів, повних добра і взаєморозуміння.
***
Вітаю з цим великим святом! Нехай Успіння Богородиці надихне вас на нові звершення та добрі справи. Бажаю вам і вашій родині миру, процвітання та міцної віри. Пам’ятайте, що її покров завжди захищає тих, хто звертається до неї з чистим серцем.
***
Вітаю з Успінням! Нехай твій шлях буде сповнений її милосердям і любов'ю. І хай цей день стане символом перемоги душі над тілом.
***
Вітаю з Успінням Богородиці! Нехай це свято принесе у твоє життя світло та добро. Бажаю чистоти думок, щирості у вчинках і благословення від Небес.
На Успіння святе - бажаю добра,
Щоб щирою й світлою була душа.
Щоб Пресвята Діва від бід берегла,
І мудрості в серце тобі принесла.
Хай буде в родині затишок й мир,
І віра в душі, наче сонце, горить!
***
Коли Успіння серце обіймає,
Із неба благодать до нас летить.
Хай Богородиця завжди оберігає,
Твою родину кожну мить.
***
Хай в день Успіння щастя ллється,
І кожне серце хай сміється.
Марія вас оберігає,
Любов і радість посилає.
***
Хай Богородиця у день цей святковий
Пошле вам здоров’я, тепла і любові!
***
Дзвони линуть у день Успіння,
Приносять в серце благословіння.
Хай Матір Божа вас береже,
Біду і негоду від вас відведе.
***
На Успіння святе бажаю щастя,
Міцного здоров’я, віри і добра.
Щоб оминали дім війни і напасті,
І щоб твоя душа завжди цвіла.
***
Хай Матір Марія, схиляючись з неба,
Пошле вам усе, що в житті так треба:
Тепло і здоров’я, надію й любов,
Щоб щастя квітло в душі знов і знов.
Вас також може зацікавити: