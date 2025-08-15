Успение Богородицы: красивые душевные поздравления с великим праздником

Сегодня, 15 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминает о вечной жизни и любви, не знающей границ, поэтому в этот день особенно важно выразить свои искренние чувства и пожелания родным и близким.
РБК-Украина подготовил подборку лучших поздравлений, которые помогут наполнить этот день теплом и благодатью.
С праздником Успения! Пусть этот великий день наполнит вашу жизнь светом, радостью и благодатью. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда оберегала вашу семью, дарила мир в душе и защиту от всех невзгод. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а сердце - полное веры.
***
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть этот праздник станет для вас символом надежды и духовного обновления. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя и неугасающей любви. Пусть в вашем доме всегда царит уют и достаток, а жизнь будет сладкой и счастливой.
***
Искренне поздравляю вас с Успением! Это день, когда мы вспоминаем о вечной жизни и величии Божьей Матери. Пусть ее покровительство всегда будет с вами, а ее любовь согревает ваши сердца. Желаю счастливых и мирных дней, полных добра и взаимопонимания.
***
Поздравляю с этим великим праздником! Пусть Успение Богородицы вдохновит вас на новые свершения и добрые дела. Желаю вам и вашей семье мира, процветания и крепкой веры. Помните, что ее покров всегда защищает тех, кто обращается к ней с чистым сердцем.
***
Поздравляю с Успением! Пусть твой путь будет полон ее милосердия и любви. И пусть этот день станет символом победы души над телом.
***
Поздравляю с Успением Богородицы! Пусть этот праздник принесет в твою жизнь свет и добро. Желаю чистоты мыслей, искренности в поступках и благословения от Небес.
На Успіння святе - бажаю добра,
Щоб щирою й світлою була душа.
Щоб Пресвята Діва від бід берегла,
І мудрості в серце тобі принесла.
Хай буде в родині затишок й мир,
І віра в душі, наче сонце, горить!
***
Коли Успіння серце обіймає,
Із неба благодать до нас летить.
Хай Богородиця завжди оберігає,
Твою родину кожну мить.
***
Хай в день Успіння щастя ллється,
І кожне серце хай сміється.
Марія вас оберігає,
Любов і радість посилає.
***
Хай Богородиця у день цей святковий
Пошле вам здоров’я, тепла і любові!
***
Дзвони линуть у день Успіння,
Приносять в серце благословіння.
Хай Матір Божа вас береже,
Біду і негоду від вас відведе.
***
На Успіння святе бажаю щастя,
Міцного здоров’я, віри і добра.
Щоб оминали дім війни і напасті,
І щоб твоя душа завжди цвіла.
***
Хай Матір Марія, схиляючись з неба,
Пошле вам усе, що в житті так треба:
Тепло і здоров’я, надію й любов,
Щоб щастя квітло в душі знов і знов.
