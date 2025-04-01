Успіхи ЗСУ на фронті у березні, та зустріч України й США щодо рідкісноземів: новини за 31 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ атакували Харків ударними дронами. Всі влучання зафіксовані в Київському районі, є постраждалі.

Трамп заявив, що Росія має "психологічний дедлайн", щоб погодитися на припинення вогню у її війні проти України.

Путін підписав указ про весняний призов до армії з 1 квітня по 15 липня. Йому підлягають 160 тисяч людей.

Іран привів ракети в готовність після погроз Трампа щодо ядерної угоди, - ЗМІ

Як пише Tehran Times, Збройні сили Ірану нібито підготували ракети на тлі погроз президента США Дональда Трампа бомбардувати країну, якщо та не погодиться на ядерну угоду.

Мовляв, підготовлені ракети здатні уразити "пов'язані з США позиції". Значна їх кількість буцімто готова до запуску й розташована в підземних сховищах, які, своєю чергою, розміщені по усьому Ірану.

Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на квітень

Як сказав в коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 41,5-42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%.

"На мій погляд, це можливе максимальне значення долара у квітні, допустима, економічно обумовлена планка. Однак, як це було вже не раз протягом цього року, реальний курс може бути нижчим", - додав він.

Духовний радник Трампа відвідав Бучу та Ірпінь: що його вразило

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс та його слова досить важливі у формуванні стратегії та політики США. Саме тому йому запропонували відвідати Бучу, Ірпінь, та Бородянку, "щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії" та послухав свідків.

"Побачене глибоко вразило його - він не приховував болю, обурення і щирого співчуття", - розповів головний рабин України Моше Асман у Facebook.

Рівне готується до переходу на погодинну подачу води: у чому причина

Вже у квітні "Рівнеоблводоканал" готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. Це означатиме, що в м. Рівне в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

Причиною цього в компанії називають невиправдано занижений тариф. Оскільки він, мовляв, повинен був перевищувати 57 грн, але через мораторій на підвищення під час війни мешканці міста сплачують лише 32 грн за кубометр. Борг "Рівнеоблводоканалу" перевищив 115 млн гривень.

Ле Пен визнали винною у розтраті коштів ЄС та заборонили участь у виборах

Суд у Парижі визнав винною французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен у зловживанні коштами Європарламенту для фінансування роботи парламентських помічників. Крім Ле Пен, винними в цій справі визнали інших 8 євродепутатів та 12 депутатських помічників. Загальну суму збитків суд оцінив у 2,9 мільйона євро.

Ба більше, суд заборонив їй брати участь у виборах на державні посади. Таким чином, як передають французькі ЗМІ, Ле Пен не зможу балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 році. Ле Пен щойно покинула суд, ще до того, як вирок був повністю зачитаний.

Сирський назвав важливі досягнення ЗСУ в березні

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, головними завданнями ЗСУ залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках фронту. У березні було досягнуто успіхів на Покровському напрямку.

"Наші війська там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони. На деяких ділянках фронту просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника", - написав Сирський.

Швеція надасть Україні найбільший з початку повномасштабної війни пакет допомоги

Так, вартість пакета допомоги від Швеції складає 16 млрд шведських крон (1,6 млрд доларів), серед яких:

0,92 млрд доларів будуть витрачені на озброєння. Мова йде про, ймовірно, боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони (ППО).

0,5 млрд доларів підуть кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України.

Також 50 млн доларів буде направлено на кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських сил.

Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди про рідкісноземи, - джерела

"Це була така технічна зустріч онлайн (між Україною та США, щодо угоди про копалини, - ред.), там були заступники, юристи, деякі наші урядовці. То фактично почали (обговорення угоди, - ред.), зараз напрацюють наше перше бачення, потім далі будуть говорити з американцями", - розповіло поінформоване джерело РБК-Україна.

"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що його насварила глава Єврокомісії

"Я розмовляв телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили дві теми. Перша - мита, які були запроваджені проти нас. Вона жахливо мене насварила: "Роберте, що ти накоїв? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?". Вона сварила мене пів години, казала, що я повний ідіот", - розповів прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Зеленський анонсував зустріч військових представників: обговорять контингент для України

"Скоординували наші спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів", - розповів президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єром Британії Кіром Стармером.