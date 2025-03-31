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Ле Пен визнали винною у розтраті коштів ЄС та заборонили участь у виборах

Понеділок 31 березня 2025 13:17
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Ле Пен визнали винною у розтраті коштів ЄС та заборонили участь у виборах Фото: Марін Ле Пен, депутатка Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідерку ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, а також ще вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про вироки кожному з підсудних буде повідомлено окремо.

Зазначається, що підсудні не були звинувачені у привласнені коштів, а скоріше у їх використанні на користь своєї партії.

"Розслідування також показало, що це були не адміністративні помилки ... а розкрадання в рамках системи, створеної для скорочення витрат партії", - заявив суддя.

The Guardian додає, що суд постановив, що Ле Пен заборонено балотуватись на державні посади. Водночас суддя поки що не повідомив, протягом якого терміну діятиме заборона.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен - французька політикиня, лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" (раніше "Національний фронт"). Вона відома своєю антиіміграційною риторикою, євроскептицизмом і намаганнями змінити імідж партії, яку раніше очолював її батько Жан-Марі Ле Пен.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ле Пен зазнала критики через її давню проросійську позицію. Вона підтримувала тісніші відносини з Москвою.

Детальніше про те, хто така Марін Ле Пен і що вона говорила про Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Франція Марин Ле Пен
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