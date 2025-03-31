Путін підписав указ про весняний призов до армії: скільки росіян підуть служити

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призвано буде близько 160 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське міноборони.

Призов у Росії почнеться з 1 квітня та буде тривати 15 липня. Призивати будуть громадян віком з 18 до 30 років.

Цим же указом Путін звільнив з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.

Варто зауважити, що весняна призовна кампанія 2024 року охопила 150 тисяч осіб, 2023 року - 147 тисяч, а 2022 року - 134,5 тисячі. Це свідчить про те, що Путін націлений на поступове збільшення кількості російської армії.

Росія використовує ув'язнених для війни проти України

Росія почала вербувати ув'язнених з першого року вторгнення, за що відповідав засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх вагнерівців, щоб посилити свій контроль.

Також Міноборони РФ залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів, а нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти з Міноборони, щоб воювати проти України.

А у жовтні минулого року стало відомо, що російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тисяч підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.