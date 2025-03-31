Іран привів ракети в готовність після погроз Трампа щодо ядерної угоди, - ЗМІ

Збройні сили Ірану підготували ракети на тлі погроз президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа бомбардувати країну, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tehran Times .

Зазначається, що підготовлені ракети здатні уразити "пов'язані з США позиції". Значна їх кількість готові до запуску й розташовані в підземних сховищах, які, своєю чергою, розкидані по усьому Ірану.

Ядерна угода США та Ірану

У 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Франція, Британія, а також Німеччина уклали угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. Під час першого терміну президентства Трамп вийшов з угоди й відновив санкції обмеження проти Ірану, що призвело до ескалації у відносинах між країнами.

Сьогодні ж, під час другого терміну президентства, Трамп бажає нової ядерної угоди з Іраном. Як писали ЗМІ, нещодавно республіканець у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти угоду протягом двох місяців. Останній, своєю чергою, відкинув пропозицію Вашингтона.

Під час нещодавнього інтерв'ю Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран не укладе ядерну угоду із США.