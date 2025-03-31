Харків під масованою атакою дронів: що відомо

В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. Зранку, ворог знову скоїв атаку, у місті чути вибухи та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Він поінформував, що вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Зокрема, внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкоджено зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс. У двох людей була гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу.

Починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами. Станом на 05:33 було відомо, що за цією ніч у Харкові пролунали чотири вибухи. Всі влучання були по Київському району.

"Щодо попередніх прильотів - на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", - поінформував мер міста.

Однак ворог продовжує атаку, о 05:48 і 05:55 було чути п'ятий і шостий вибух. Вони за попередніми даними, теж вдарили по Київському району міста.