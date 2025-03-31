Харків під масованою атакою дронів: що відомо
В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. Зранку, ворог знову скоїв атаку, у місті чути вибухи та пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Він поінформував, що вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Зокрема, внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкоджено зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс. У двох людей була гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу.
Починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами. Станом на 05:33 було відомо, що за цією ніч у Харкові пролунали чотири вибухи. Всі влучання були по Київському району.
"Щодо попередніх прильотів - на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", - поінформував мер міста.
Однак ворог продовжує атаку, о 05:48 і 05:55 було чути п'ятий і шостий вибух. Вони за попередніми даними, теж вдарили по Київському району міста.
Удари РФ по Харкову 29 березня
Нагадаємо, увечері в суботу ворог також завдав ударів по Харкову безпілотниками. Після атаки стало відомо, що в місті було пошкоджено житлові будинки, військовий госпіталь та інші будівлі.
Під час вечірнього звернення від 30 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість постраждалих становить 55 осіб, серед них 5 дітей. Крім того, він підтвердив, що загинуло двоє людей.
Також ми писали, що після удару по госпіталю, медустанова попри руйнування відновили операції в неділю. Важливо зазначити, що постраждалі були і там (які, мабуть, увійшли до числа 55 осіб). Постраждали як пацієнти, так і персонал.
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