Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди про рідкісноземи, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

"Це була така технічна зустріч онлайн (між Україною та США, щодо угоди про копалини, - ред.), там були заступники, юристи, деякі наші урядовці. То фактично почали (обговорення угоди, - ред.), зараз напрацюють наше перше бачення, потім далі будуть говорити з американцями", - повідомило поінформоване джерело РБК-Україна.

Угода про рідкісноземи

Україна та Штати у лютому цього року повинні були підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр. Однак цього не сталось через сварку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулась 28 березня.

Пізніше стало відомо, що Вашингтон вже передав Києву новий проект угоди про надра.

Однак президент Зеленський розповів, що угода, яку було передано, вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.

Як розповів глава мінфіну США Скотт Бессент, США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і що ця угода може бути укладена наступного тижня.

Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.