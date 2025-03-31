Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди про рідкісноземи, - джерела
Україна та Сполучені Штати Америки провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди про рідкісноземельні копалини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
"Це була така технічна зустріч онлайн (між Україною та США, щодо угоди про копалини, - ред.), там були заступники, юристи, деякі наші урядовці. То фактично почали (обговорення угоди, - ред.), зараз напрацюють наше перше бачення, потім далі будуть говорити з американцями", - повідомило поінформоване джерело РБК-Україна.
Угода про рідкісноземи
Україна та Штати у лютому цього року повинні були підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр. Однак цього не сталось через сварку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулась 28 березня.
Пізніше стало відомо, що Вашингтон вже передав Києву новий проект угоди про надра.
Однак президент Зеленський розповів, що угода, яку було передано, вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.
Як розповів глава мінфіну США Скотт Бессент, США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і що ця угода може бути укладена наступного тижня.
Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Видання Bloomberg писало, що Штати передали переглянуту угоду українським представникам минулими вихідними. За даними ЗМІ, Україна, ймовірно, відповість на документ США своїми власними поправками цього тижня.
Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.