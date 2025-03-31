"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з представниками ЗМІ на борту свого літака Air Force One. Журналісти запитали його переговори щодо припинення вогню між Україною та РФ, третій термін, тарифи та Іран.

Зміст

Про Путіна та угоду щодо припинення вогню

Американський лідер заявив, що він і його команда "досягли прогресу" на шляху до укладення угоди про припинення вогню між Україною і Росією.

Один з журналістів запитав, чи не скаже Трамп, що його відносини з російським диктатором Володимиром Путіним "досягли найнижчої точки".

На що Трамп заперечив, додавши, що не думає, що "Путін відмовиться від свого слова про часткове припинення вогню". Він також сказав журналістам, що "угоди з людьми укладаються незалежно від того, подобаються вони вам чи ні".

На запитання про те, чи є крайній термін для Росії, щоб погодитись на угоду, Трамп відповів, що для РФ встановлено "психологічний дедлайн", щоб погодитись на припинення вогню в Україні.

"Це психологічний дедлайн. Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду радий цьому", - сказав Трамп.

На думку президента США Росія "не затягує мирний процес", а російський диктатор, за його словами, "хоче укласти угоду". При цьому Трамп сказав, що "не радий" словам Путіна, який за останні кілька днів Путін говорив "деякі речі про те, що Зеленський не заслуговує довіри"

Але, додав Трамп, він думає, що Путін "буде добрим". Глава Білого дому сказав, що не хотів би встановлювати додаткові мита для Росії. Однак він обов'язково запровадить їх для Венесуели та усіх країн, які "дурили США увесь цей час".

Про Зеленського та угоду щодо копалин

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито намагається "вийти" з угоди про копалини, і попередив, що в такому разі на нього чекатимуть "великі проблеми".

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - сказав Трамп журналістам.

Також він додав, що Зеленський хоче, щоб Україна була членом НАТО", але цього "ніколи не буде", і президент України, мовляв, "це розуміє".

Про третій президентський термін

Також журналісти поцікавилися у Трампа, чи думає він про третій президентський термін.

"Я не хочу зараз говорити про свій третій термін. В нас багато часу. У нас ще майже чотири роки...Однак, попри це, багато хто говорить: "Тобі треба балотуватися". Їм подобається те, як ми працюємо. Головне те, що їм подобається", - пояснив американський президент.

За словами, Трампа він і його команда провели "найкращі 100 днів в історії, краще, ніж будь-який інший президент".

"Я був сьогодні з деякими дуже важливими людьми, і вони сказали, що ніколи не бачили таких швидких змін, як зараз", - додав він.

Про Іран і ядерну програму

Президент США також зробив нову заяву щодо Ірану. Якщо раніше в інтерв'ю NBC News він пригрозив Тегерану "небаченими бомбардуваннями", якщо керівництво країни не погодиться піти на угоду щодо іранської ядерної програми.

То пізніше, вже виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп сказав, що збирається ухвалити рішення щодо вторинних тарифів залежно від того, чи піде Тегеран на угоду.

"Ми, ймовірно, дамо йому пару тижнів, і якщо ми не побачимо жодного прогресу, ми їх запровадимо. Зараз ми їх не запроваджуємо. Але якщо ви пам'ятаєте, я робив це шість років тому, і це спрацювало дуже добре", - сказав він.

Про угоду щодо TikTok

Глава Білого дому висловив впевненість у тому, що угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладена до цієї суботи.

Як нагадує видання Reuters, в січні Трамп встановив 5 квітня крайнім терміном для TikTok, щоб знайти некитайського покупця - до цього часу відтерміновано набуття чинності закону про заборону TikTok у США.

"У нас багато потенційних покупців. Існує величезний інтерес до TikТok. Я хотів би, щоб TikТok залишився живим", - додав Трамп.