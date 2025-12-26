Успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині та розмова Зеленського з Віткоффом: новини за 25 грудня

Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині

Українські захисники за понад 100 днів деокупували п'ять сіл у Дніпропетровській області. Основна частина операції проходила восени.

"П'ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу", - ідеться в повідомленні 225 ОШП.

Зеленський поговорив із Віткоффом і Кушнером: є хороші ідеї для тривалого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, розмова була дуже гарною. Президент подякував американським урядовцям за конструктив, інтенсивну роботу, хороші слова та привітання українців із Різдвом.

Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили два важливих об'єкти нафтогазового сектору РФ у порту Темрюк і в Оренбурзі, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

Зокрема, внаслідок прильоту безпілотників сталося загоряння газу на Оренбурзькому газопереробному заводі.

Ракети Storm Shadow вдарили по Новошахтинському НПЗ у Росії, - Генштаб

Сили оборони України вдень 25 грудня вдало вразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ. Для ураження використовували крилаті ракети Storm Shadow.

У районі НПЗ було зафіксовано численні вибухи, ціль вдало уражено.

Українцям пояснили, чому діють графіки відключень світла

В Україні зараз діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні, сказав тимчасовий виконувач обов'язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

За його словами, графіки змушені вводити через значні пошкодження мереж після ударів Росії.