Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб

Сили оборони України вдень 25 грудня вдало уразили Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області РФ. Для ураження використали крилаті ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.

"Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в районі НПЗ зафіксовано численні вибухи, ціль вдало уражено. Масштаби збитків окупантів уточнюються.

Окремо в ГШ ЗСУ зазначили, що Новошахтинський НПЗ є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Також НПЗ безпосередньо постачає нафтопродукти до російської окупаційної армії в Україні - зокрема дизельне паливо та авіаційний гас.

"Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України", - додали в Генштабі.