Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела

Четвер 25 грудня 2025 11:50
UA EN RU
Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела Фото: дрони СБУ атакували порт Темрюк та газопереробний завод у Оренбурзі РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту Темрюк та в Оренбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.

Зазначається, що першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї, у ньому горять два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Також внаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу на Оренбурзькому газопереробному заводі. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік.

Так, відомо про пошкодження трубопроводу естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

"СБУ продовжує системні удари по об’єктам нафтогазового сектору РФ. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії", - повідомило джерело в СБУ.

Удари дронів по РФ

Нагадаємо, вчора, 25 грудня, дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Також днями в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.

Окрім того, у ніч на 30 листопада безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Влада тоді повідомила про падіння уламків БпЛА, через що НПЗ і постраждав.

Служба безпеки України Краснодарский край Дрони
