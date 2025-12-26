Успехи ВСУ на Днепропетровщине и разговор Зеленского с Уиткоффом: новости за 25 декабря

Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине

Украинские защитники за более чем 100 дней деоккупировали пять сел в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью.

"Пять освобожденных сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса", - сказано в сообщении 225 ОШП.

Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи для длительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, разговор был очень хорошим. Президент поблагодарил американских чиновников за конструктив, интенсивную работу, хорошие слова и поздравления украинцев с Рождеством.

Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

В частности, в результате прилета беспилотников произошло возгорание газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб

Силы обороны Украины днем 25 декабря удачно поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ. Для поражения использовали крылатые ракеты Storm Shadow.

В районе НПЗ были зафиксированы многочисленные взрывы, цель удачно поражена.

Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

В Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на довольно высоком уровне, сказал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

По его словам, графики вынуждены вводить из-за значительных повреждений сетей после ударов России.