Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині

Українські захисники за понад 100 днів деокупували п'ять сіл у Дніпропетровській області. Основна частина операції проходила восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225 окремий штурмовий полк у Telegram.

"П'ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу", - ідеться в повідомленні полку.

Згідно з відео, яке оприлюднили воїни, йдеться про такі села:

Орестопіль;

Соснівка;

Хороше;

Вороне;

Новоселівка.

Фото: звільнені населені пункти на карті (натисніть, щоб збільшити)

Там уточнили, що воїни 3-го штурмового батальйону 225 ОШП весь цей час перебували на позиціях і проводили контратаки. Це унікальний випадок, коли підрозділ протягом більш ніж 100 днів утримував позиції та просувався вперед.

Усіх захисників, які брали участь в операції, представлено до держнагород.