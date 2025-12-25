ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область, Четвер 25 грудня 2025 19:48
Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині Ілюстративне фото: українські воїни просунулися на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за понад 100 днів деокупували п'ять сіл у Дніпропетровській області. Основна частина операції проходила восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225 окремий штурмовий полк у Telegram.

"П'ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу", - ідеться в повідомленні полку.

Згідно з відео, яке оприлюднили воїни, йдеться про такі села:

  • Орестопіль;
  • Соснівка;
  • Хороше;
  • Вороне;
  • Новоселівка.

Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на ДніпропетровщиніФото: звільнені населені пункти на карті (натисніть, щоб збільшити)

Там уточнили, що воїни 3-го штурмового батальйону 225 ОШП весь цей час перебували на позиціях і проводили контратаки. Це унікальний випадок, коли підрозділ протягом більш ніж 100 днів утримував позиції та просувався вперед.

Усіх захисників, які брали участь в операції, представлено до держнагород.

Бої в Дніпропетровській області

Нагадаємо, ще наприкінці серпня цього року в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" заявили про те, що росіянам вдалося прорватися на територію Дніпропетровської області.

Тоді аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти зайняли села Запорізьке і Новогеоргіївка.

Відтоді на території регіону тривають активні бойові дії.

Минулого тижня стало відомо, що українські воїни зупинили механізований штурм ворога в Дніпропетровській області. У росіян були втрати.

