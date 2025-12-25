Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині
Українські захисники за понад 100 днів деокупували п'ять сіл у Дніпропетровській області. Основна частина операції проходила восени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225 окремий штурмовий полк у Telegram.
"П'ять звільнених сіл у Дніпропетровській області. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу", - ідеться в повідомленні полку.
Згідно з відео, яке оприлюднили воїни, йдеться про такі села:
- Орестопіль;
- Соснівка;
- Хороше;
- Вороне;
- Новоселівка.
Фото: звільнені населені пункти на карті (натисніть, щоб збільшити)
Там уточнили, що воїни 3-го штурмового батальйону 225 ОШП весь цей час перебували на позиціях і проводили контратаки. Це унікальний випадок, коли підрозділ протягом більш ніж 100 днів утримував позиції та просувався вперед.
Усіх захисників, які брали участь в операції, представлено до держнагород.
Бої в Дніпропетровській області
Нагадаємо, ще наприкінці серпня цього року в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" заявили про те, що росіянам вдалося прорватися на територію Дніпропетровської області.
Тоді аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти зайняли села Запорізьке і Новогеоргіївка.
Відтоді на території регіону тривають активні бойові дії.
Минулого тижня стало відомо, що українські воїни зупинили механізований штурм ворога в Дніпропетровській області. У росіян були втрати.