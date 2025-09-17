ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Алгоритм запущено: як оформитись і потрапити на військову службу українцям 60+

Середа 17 вересня 2025 16:14
UA EN RU
Алгоритм запущено: як оформитись і потрапити на військову службу українцям 60+ В Україні запустили алгоритм прийому на військову службу громадян 60+ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні було "запущено в роботу" Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію народного депутата, секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка у Facebook.

Куди звертатись українцям 60+ для оформлення документів

Згідно з інформацією нардепа, Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу в Україні за контрактом громадян віком від 60 років було розіслано:

  • до військових частин;
  • до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Уточнюється, що це - важливо для тих, хто бажає вступити на військову службу за контрактом у віці 60+.

"Це означає, що процедура офіційно запущена", - наголосив Костенко.

Він уточнив, що тепер для оформлення необхідних документів українцям, старшим за 60 років, потрібно звернутись туди ж - до військових частин або до ТЦК та СП.

Алгоритм запущено: як оформитись і потрапити на військову службу українцям 60+Публікація Костенка (скриншот: facebook.com/kostenko.roman83)

Коли українцям 60+ дозволили служити та які умови

Раніше у Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що чоловіки та жінки, старші за 60 років, отримали право підписувати контракт зі Збройними силами України.

Це стало можливим після того, як 16 липня 2025 року Верховна Рада схвалила відповідний закон. Він дозволив українцям віком понад 60 років вступати на службу до ЗСУ добровільно.

29 липня зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" підписав президент України Володимир Зеленський.

У ТЦК пояснили, що статтю 20 закону було доповнено новою частиною.

Згідно з нею особи віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на підставі письмової згоди від командира військової частини.

"При цьому вони мають бути визнані ВЛК придатними до військової служби", - пояснили громадянам.

Якщо ж кандидат планується на офіцерську посаду - письмова згода надається виключно після погодження Генеральним штабом ЗСУ.

"Подібні зміни дозволять зберегти у ЗСУ та інших військових формуваннях цінні кадри, які виключно через свій вік не могли раніше продовжувати військову службу, а змушені були звільнятися", - зауважили у ТЦК.

Там наголосили також, що запроваджені зміни:

  • стосуються виключно проходження військової служби за контрактом;
  • не стосуються призову під час мобілізації.

"У 60 років (65 для вищого офіцерського складу) громадяни, як і раніше, виключаються з військового обліку і перестають бути військовозобов'язаними", - підсумували в обласному ТЦК.

Алгоритм запущено: як оформитись і потрапити на військову службу українцям 60+Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Нагадаємо, раніше Верховна Рада заборонила зараховувати до лав ЗСУ осіб, обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів.

Крім того, ми пояснювали, чи можна легально відмовитися від мобілізації.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України служба в армії ТЦК Мобілізація в Україні Пенсіонери
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі