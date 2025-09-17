Алгоритм запущено: як оформитись і потрапити на військову службу українцям 60+

В Україні було "запущено в роботу" Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію народного депутата, секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка у Facebook.

Куди звертатись українцям 60+ для оформлення документів

Згідно з інформацією нардепа, Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу в Україні за контрактом громадян віком від 60 років було розіслано:

до військових частин;

до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Уточнюється, що це - важливо для тих, хто бажає вступити на військову службу за контрактом у віці 60+.

"Це означає, що процедура офіційно запущена", - наголосив Костенко.

Він уточнив, що тепер для оформлення необхідних документів українцям, старшим за 60 років, потрібно звернутись туди ж - до військових частин або до ТЦК та СП.

Публікація Костенка (скриншот: facebook.com/kostenko.roman83)

Коли українцям 60+ дозволили служити та які умови

Раніше у Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що чоловіки та жінки, старші за 60 років, отримали право підписувати контракт зі Збройними силами України.

Це стало можливим після того, як 16 липня 2025 року Верховна Рада схвалила відповідний закон. Він дозволив українцям віком понад 60 років вступати на службу до ЗСУ добровільно.

29 липня зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" підписав президент України Володимир Зеленський.

У ТЦК пояснили, що статтю 20 закону було доповнено новою частиною.

Згідно з нею особи віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на підставі письмової згоди від командира військової частини.

"При цьому вони мають бути визнані ВЛК придатними до військової служби", - пояснили громадянам.

Якщо ж кандидат планується на офіцерську посаду - письмова згода надається виключно після погодження Генеральним штабом ЗСУ.

"Подібні зміни дозволять зберегти у ЗСУ та інших військових формуваннях цінні кадри, які виключно через свій вік не могли раніше продовжувати військову службу, а змушені були звільнятися", - зауважили у ТЦК.

Там наголосили також, що запроваджені зміни:

стосуються виключно проходження військової служби за контрактом;

не стосуються призову під час мобілізації.

"У 60 років (65 для вищого офіцерського складу) громадяни, як і раніше, виключаються з військового обліку і перестають бути військовозобов'язаними", - підсумували в обласному ТЦК.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)