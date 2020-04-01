Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали десятки человек

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Нарушителям грозят штрафы по 17 тысяч гривен

Несколько десятков человек, из-за пандемии коронавируса помещенных на обсервацию в киевский отель "Козацкий", сбежали оттуда. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, точное количество сбежавших еще предстоит установить.

"Я должен уточнить реальные цифры. Этим вопросом сейчас занимается Национальная полиция", - заявил Геращенко.

Отметим, до этого он в эфире одного из телеканалов подтвердил, что уже составлено более 50 протоколов в отношении тех, кто сбежал из отеля. Геращенко подчеркнул, что нарушителям грозит 17 000 гривен штрафа. Он также уточнил, что на сегодня правоохранители не могут силой удерживать людей, которым необходимо пройти обсервацию.

Напомним, ранее сообщалось, что около 100 украинцев, которые вернулись чартерным рейсом с Бали и Катара, в сопровождении полиции были доставлены на обсервацию в отель "Козацкий".

До этого стало известно, что украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день. Если результаты покажут отрицательный результат, их отпустят на самоизоляцию домой.