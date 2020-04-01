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Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 15:30
Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать до 24 апреля

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:

  • пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

  • перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

  • посещение спортивных и детских площадок;

  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал усиление карантинных мероприятий в Украине. Руководитель Минздрава отмечал, что новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации украинцев.

Кроме того, ранее в правительстве разрешили работу продуктовых рынков в условиях карантина. Работа продуктовых рынков разрешается только при условии соблюдения ряда требований.

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