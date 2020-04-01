ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине стартовал второй этап медицинской реформы

Новости » Политика     01.04.2020 - 16:35
В Украине стартовал второй этап медицинской реформы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцам расширили доступ к бесплатной медицине

В Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что договоры на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали более 1 500 медицинских учреждений, в том числе 50 частных. Таким образом, практически все коммунальные больницы Украины вошли в медицинскую реформу.

В большинстве регионов больницы подали предложения и получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи. Теперь они будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту.

В целом Программа медицинских гарантий увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказания акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами может любой гражданин Украины. Чтобы получить доступ пациент должен иметь направление от врача первичного звена (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача.

При этом направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Кроме того, место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения не будет останавливать медреформу в Украине.

В Украине не будут госпитализировать заболевших с легкой формой COVID-19, - Ляшко
Новости Украины реформымедицина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь