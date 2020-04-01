Укргидрометцентр дал прогноз на апрель

Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Благодаря глобальному потеплению в апреле температура будет выше нормы

В апреле 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 10-12 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, для апреля характерно быстрое нарастание тепла. Средняя месячная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16 градусов мороза, на северо-востоке страны и в Карпатах до 17-22 градусов мороза, на крайнем юге страны 3-5 градусов мороза; абсолютный максимум - 26-33 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 102-117 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

"По всей территории страны наблюдаются грозы; вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - февраля 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры.