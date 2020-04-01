ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ открыла дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака

Новости » Политика     01.04.2020 - 16:51
СБУ открыла дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

СБУ пыталась вызвать Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дело возбудили после публикации в Facebook народным депутатом Гео Леросом видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности также прокомментировали сегодняшний визит к Леросу. В частности, в СБУ пояснили, что сотрудники службы пытались вручить нардепу повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве, однако тот отказался от ее получения и предложил обратиться к его адвокату.

Напомним, сегодня нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что к нему домой приехали сотрудники СБУ. Самого депутата дома не было, поэтому он отправил по месту жительства адвоката.

Как сообщало РБК-Украина, после публикации "пленок Лероса", уголовное дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы государственной власти.

Брат Ермака прокомментировал скандальные записи Брата Ермака из-за скандала лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны
Новости Украины Служба безопасности УкраинынардепскандалОфис президента
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь