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Соперник Усика отверг обвинения в употреблении допинга

Новости » Спорт    08.10.2019 - 11:27
Соперник Усика отверг обвинения в употреблении допинга
Фото: Тайрон Спонг (instagram.com/tyrone_spong)

Спонг считает, что его просто хотят снять с боя

Нидерландский боксер Тайрон Спонг прокомментировал информацию о том, что он провалил допинг-тест перед поединком с украинцем Александром Усиком. Слова супертяжа приводит Boxingscene.com.

Ранее сообщалось, что он попался на применении запрещенных препаратов. Тест Спонга показал наличие в организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

"Это подстава. Я категорически отрицаю, что я использовал препараты, упомянутые в отчете VADA. Я попросил о вскрытии допинг-пробы "B". Оно состоится в выбранной мной лаборатории. Тестирование, которое проводилось на прошлой неделе после запроса со стороны Боксерской комиссии Иллинойса, показало, что я чистый боец", - сказал Спонг.

Голландский супертяж хочет доказать свою невиновность и считает, что его просто хотят снять с боя.

"Я попросил компанию Matchroom публично объявить, что мой допинг-тест, сданный лишь несколько дней назад, не показал наличия каких-либо подозрительных веществ. Их присутствие в допинг-пробе является невозможным. Я считаю, что это попытка устранить меня от боя. Я добровольно согласился на тестирование VADA, ведь мне нечего скрывать", - добавил боксер.

Один из промоутеров Усика Эдди Хирн сказал, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами на замену Спонгу, чтобы поединок украинца все же состоялся.

Напомним, Усик завершил подготовку к поединку и прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. На поединок почти не осталось билетов в свободном доступе.

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Новости Украины Александр УсикдопингБокс
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