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Усик повернувся в Україну після перемоги над Дюбуа: хто і як його зустрів (відео)

Середа 30 липня 2025 12:10
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Усик повернувся в Україну після перемоги над Дюбуа: хто і як його зустрів (відео) Олександр Усик повернувся в Україну (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфальної перемоги у бою-реванші над британцем Даніелем Дюбуа. Легендарний український боксер привіз додому повний комплект чемпіонських поясів хевівейту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео і фото, опубліковані Сергієм Лесніком у Instagram.

"Буквально декілька днів назад Усик у феєричному поєдинку відправив у нокаут на "Вемблі", в самому серці Лондона, молодого Дюбуа. І таким чином вже вкотре підтвердив статус непереможного чемпіона світу за всіма боксерськими версіями. Це була, є і буде велика перемога для нас, для кожного українця. В час війни нам потрібні такі перемоги. Це можливість нагадати світу про український дух", - написав Леснік.

"Сьогодні була можливість від Бога зустрітися з чемпіоном і подякувати йому за перемогу, потиснути руку і отримати фото на пам'ять. Пообіцяв собі відвідати його наступний бій. Молимось і віримо, що так одного дня, як впав Дюбуа, так буде відправлений в нокаут і Путін нашим чемпіоном - ЗСУ", - додав він.

Усик повернувся в Україну після перемоги над Дюбуа: хто і як його зустрів (відео)

Сім'я президента ФК ЮКСА зустріла чемпіона Олександра Усика (фото: instagram.com/lesnik_ucsa)

Як Усик бив Дюбуа

Нагадаємо, у ніч на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик не залишив жодних шансів Даніелю Дюбуа.

Бій, що був головною подією вечора боксу, завершився достроково. У п'ятому раунді українець потужною серією ударів відправив британця в нокаут, знявши всі питання щодо сильнішого у їхньому протистоянні.

Ця перемога дозволила Усику не лише захистити свої титули WBA, WBO, та IBO, але й відібрати у Дюбуа пояс IBF, таким чином знову об'єднавши всі головні титули дивізіону.

Для українця це стало третім абсолютним чемпіонством у кар'єрі (одне у крузервейті та два у хевівейті) - унікальне досягнення у сучасному боксі.

Що далі: виклики, обов'язковий захист та несподівані пропозиції

Одразу після перемоги навколо Усика завирував вир потенційних викликів та зобов'язань.

Всесвітня боксерська організація (WBO) не стала зволікати і вже офіційно призначила Усику наступного суперника. Ним став обов'язковий претендент, новозеландець Джозеф Паркер, з яким українець має провести захист титулу.

Сам чемпіон після бою окреслив коло бажаних опонентів, куди, окрім Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Паркера, несподівано потрапив і ветеран Дерек Чісора, який висловив бажання провести бій з Усиком в Україні.

Найбільш екзотичним моментом став виклик від відомого блогера та боксера Джейка Пола. Усик провів з ним дуель поглядів і навіть висловив готовність зустрітися з американцем у клітці за правилами ММА, що викликало неабиякий ажіотаж у медіапросторі.

Нагадаємо, що в Усика можуть відібрати титул IBF.

Також читайте, чому Ентоні Джошуа не вийде на ринг цього року.

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