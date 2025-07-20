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Як Усик знищив Дюбуа: повне відео бою з ефектним нокаутом

Лондон, Неділя 20 липня 2025 13:00
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Як Усик знищив Дюбуа: повне відео бою з ефектним нокаутом Фото: Усик знищив Дюбуа у п'ятому раунді (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Яскрава перемога Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, в результаті якої українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, безумовно увійде в історію світового боксу.

РБК-Україна публікує повне відео поєдинку.

Хроніка знищення Дюбуа

Бій відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Поєдинок завершився достроково вже у п'ятому раунді.

Усик спочатку відправив суперника в нокдаун, а щойно той підвівся – миттєво добив, змусивши рефері зупинити бій.

Таким чином українець захистив свої титули WBC, WBA і WBO та забрав у британця пояс IBF.

Третій абсолют в кар'єрі Усика

Ця перемога зробила Усика абсолютним чемпіоном світу вже втретє в кар'єрі. Вперше він здобув цей статус у 2018 році після перемоги над Муратом Гассієвим у крузервейті.

У 2024 році Усик підкорив надважку вагу, здолавши Тайсона Ф'юрі, а тепер закріпив своє лідерство перемогою над Дюбуа.

Статистика Усика в профі-боксі:

  • 24 перемоги
  • 15 нокаутів
  • 0 поразок

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