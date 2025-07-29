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Джошуа може не вийти в ринг цього року: що відомо про бій з блогером Джейком Полом

Вівторок 29 липня 2025 18:27
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Джошуа може не вийти в ринг цього року: що відомо про бій з блогером Джейком Полом Ентоні Джошуа (Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Повернення Ентоні Джошуа на ринг знову відкладається, тепер через несподіваного суперника - Джейка Пола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloody Knocout.

Переговори з блогером - Джейком Полом

Його промоутер Едді Гірн не виключає, що боксер може пропустити весь 2025 рік. Він зазначив, що Джошуа може не вийти в ринг до 2026 року, якщо домовленості щодо поєдинку з блогером Джейком Полом реалізуються.

“Він може битися у грудні, але якщо це буде Джейк Пол - тоді, можливо, у січні чи лютому. Побачимо,” - заявив Гірн.

Найгірша поразка у кар'єрі та нові варіанти

Минулої весни Джошуа зазнав найболючішої поразки в професійній кар’єрі. Даніель Дюбуа став лише другим боксером, який переміг його, не отримавши реваншу.

З того часу навколо повернення Джошуа лунало багато чуток, серед потенційних суперників згадувалися Джаред Андерсон, Джаррелл Міллер, Тоні Йока.

До списку несподівано додався Джейк Пол - YouTube-зірка, яка поступово завойовує авторитет у професійному боксі. Блогер вже викликав Джошуа після перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим.

Бій з Вайтом зірвався

Спочатку фаворитом на наступний бій з Джошуа залишався Ділліан Вайт. Їхнє суперництво бере початок ще з аматорських часів і загострилось після пам’ятного поєдинку у 2015 році, коли Ей Джей відправив Вайта у нокаут.

Реванш був запланований, але зірвався через позитивний допінг-тест Вайта.

Після цього, за словами Гірна, саме бій із Полом став новим ключовим варіантом. І хоча для багатьох це здається шоу, переговори йдуть на серйозному рівні - можливо, Джошуа ще здивує публіку зовсім іншим поверненням.

Раніше ми писали про рекордний гонорар Усика за бій-реванш із Дюбуа.

Також читайте про те, що Усик може звільнити титул IBF.

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Ентоні Джошуа Бокс
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