"Ти можеш більше нас не бити?". Чісора звернувся до Усика від імені британських боксерів (відео)
Ветеран британського боксу Дерек Чісора зустрівся з Олександром Усиком після перемоги українця над Даніелем Дюбуа в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Чісори.
Про що попросив Чісора
Британський ветеран, якого Усик переміг у 2020 році, з гумором звернувся до українця:
"Триразовий абсолютний чемпіон світу, чи не міг би ти, будь ласка, припинити нас бити?".
Сіль жарту в тому, що Усик не лише утримує всі основні титули у надважкій вазі, а й з кожним боєм зміцнює статус найнебезпечнішого суперника для британських хевівейтерів.
Починаючи з 2018 року, він зустрічався на рингу з п'ятьма британськими бійцями та одержав у цих поєдинках вісім перемог. З 2020 року Усик бився лише з британцями: сім разів переміг, відібравши в них усі чемпіонські пояси у хевівейті.
Усі перемоги Усика над британцями:
- 10.11.2018. Тоні Белью (крузервейт, нокаут, 8 раунд)
- 31.10.2020. Дерек Чісора (одностайне рішення суддів)
- 25.09.2021. Ентоні Джошуа (одностайне рішення суддів)
- 20.08.2022. Ентоні Джошуа (роздільне рішення суддів)
- 26.08.2023. Даніель Дюбуа (нокаут, 9 раунд)
- 18.05.2024. Тайсон Ф'юрі (роздільне рішення суддів)
- 21.12.2024. Тайсон Ф'юрі (одностайне рішення суддів)
- 19.07.2025. Даніель Дюбуа (нокаут, 5 раунд)
Раніше опублікували повне відео бою Усик – Дюбуа з ефектним нокаутом.
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