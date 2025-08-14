Усик офіційно попросив WBO перенести бій з Паркером і пояснив причину

Жорстка умова від організації

Наприкінці липня WBO офіційно зобов'язала команди Усика та Паркера розпочати переговори щодо організації бою. На перемовини було надано стандартний 30-денний термін – до 23 серпня.

Зазначалось, якщо до цього часу угоди не буде досягнуто, WBO призначить промоутерські торги. А якщо Усик відмовиться від бою, то втратить пояс WBO і звання абсолютного чемпіона світу.

Офіційна заява Усика

Як стало відомо, 13 серпня команда українця надіслала офіційний лист до організації із проханням про відстрочку. Причина, вказана в зверненні – травма Усика.

"Усик вчора надіслав листа з проханням про відстрочку через травму, перш ніж його зобов'яжуть щось робити", - прокоментував новину британський промоутер Френк Воррен.

Вирішення ситуації з поєдинком Усик – Паркер очікується найближчими днями, коли WBO оприлюднить офіційну позицію.

Титул WBO: варіанти розвитку подій

Всесвітня боксерська організація може піти назустріч абсолютному чемпіону та надати йому відстрочку. Терміни залежатимуть від важкості травми, яку фахівці організації встановлять на основі наданих командою українця медичних документів.

Якщо ж боси організації займуть принципову позицію і відберуть титул в Усика, Паркер може провести бій за вакантний пояс проти переможця поєдинку Мозеса Ітауми з Ділліаном Вайтом.

Що відомо про плани Усика

У липні Усик втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа та додавши до своєї колекції пояс IBF.

Перед цим він заявляв, що планує провести ще два бої у професійній кар'єрі, і поєдинок із Паркером може стати одним із них.

Водночас українця пов'язують і з можливим третім боєм проти Тайсона Ф’юрі у 2026 році, після того як британець заявив про бажання взяти реванш за дві поразки поспіль.