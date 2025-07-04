Трилогія Усик - Ф’юрі: команда українця підтвердила переговори
Команда Олександра Усика не виключає проведення третього поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.
Заява команди Усика
Про можливу організацію трилогії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі розповів директор українського чемпіона Сергій Лапін.
Він підтвердив, що ідея третього поєдинку між боксерами не зникла з порядку денного і активно обговорюється сторонами.
"Ми почали вести розмови про третій бій ще після другого поєдинку. Особисто я ніколи не сумнівався, що разом з промоутерською компанією Goldstar Promotions ми зможемо реалізувати цю ідею", - заявив Лапін.
При цьому функціонер наголосив, що наразі вся увага Усика та команди зосереджена на майбутньому реванші з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".
Головна мета українця - втретє в історії стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
"Фокус, дисципліна й повна самовіддача - це основа нашої підготовки. Після бою з Дюбуа ми будемо готові до нових викликів", - додав Лапін.
Трилогії Ф'юрі
Після другої поразки Тайсон оголосив про завершення кар'єри.
Однак, видно, він змінив своє рішення й готовий повернутися заради ще одного реваншу третього бою з українцем. Він навіть назвав орієнтовну дату - 18 квітня 2026 року.
"Я хочу провести реванш з Усиком в Англії, адже прагну справедливого визнання. Не думаю, що отримав його після двох наших боїв", - сказав Ф’юрі.
У своїй кар'єрі "Циганський король" вже мав дві трилогії: з Дереком Чісорою (три перемоги) та Діонтеєм Вайлдером (нічия і дві перемоги). А наш Олександр Усик став першим, хто зумів здолати Ф’юрі на професійному ринзі.
Історія протистояння Усика та Ф’юрі
Перша зустріч між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбулася в травні 2024 року. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів та вперше в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
У грудні того ж року суперники зійшлися в ринзі вдруге. Цього разу Усик переконливо здолав британця одностайним рішенням суддів.
Наступний бій Усика
Олександр тим часом зосереджений на найближчому виклику - реванші з Даніелем Дюбуа. Поєдинок заплановано на 19 липня й відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
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