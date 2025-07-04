Трилогія Усик - Ф’юрі: команда українця підтвердила переговори

Про можливу організацію трилогії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі розповів директор українського чемпіона Сергій Лапін.

Він підтвердив, що ідея третього поєдинку між боксерами не зникла з порядку денного і активно обговорюється сторонами.

"Ми почали вести розмови про третій бій ще після другого поєдинку. Особисто я ніколи не сумнівався, що разом з промоутерською компанією Goldstar Promotions ми зможемо реалізувати цю ідею", - заявив Лапін.

При цьому функціонер наголосив, що наразі вся увага Усика та команди зосереджена на майбутньому реванші з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Головна мета українця - втретє в історії стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Фокус, дисципліна й повна самовіддача - це основа нашої підготовки. Після бою з Дюбуа ми будемо готові до нових викликів", - додав Лапін.

Трилогії Ф'юрі

Після другої поразки Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Однак, видно, він змінив своє рішення й готовий повернутися заради ще одного реваншу третього бою з українцем. Він навіть назвав орієнтовну дату - 18 квітня 2026 року.

"Я хочу провести реванш з Усиком в Англії, адже прагну справедливого визнання. Не думаю, що отримав його після двох наших боїв", - сказав Ф’юрі.

У своїй кар'єрі "Циганський король" вже мав дві трилогії: з Дереком Чісорою (три перемоги) та Діонтеєм Вайлдером (нічия і дві перемоги). А наш Олександр Усик став першим, хто зумів здолати Ф’юрі на професійному ринзі.

Історія протистояння Усика та Ф’юрі