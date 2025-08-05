ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Публічний виклик Усикові: Паркер проспівав "Take On Me", натякаючи на бій за титул

Вівторок 05 серпня 2025 18:37
UA EN RU
Публічний виклик Усикові: Паркер проспівав "Take On Me", натякаючи на бій за титул Джозеф Паркер (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Новозеландський боксер Джозеф Паркер записав жартівливе відео на пісню "Take On Me", в якому натякнув на бажання зустрітися в рингу з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talk sport.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа минулого місяця, Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Відразу після цього WBO наказала українському боксеру провести захист своїх поясів проти Джозефа Паркера.

Однак команда новозеландця заявила, що наразі не мала жодного офіційного контакту з представниками Усика.

Водночас з’явилася інформація, що українець також розглядає варіант поєдинку з Джейком Полом за правилами MMA - цей бій можуть організувати вже на початку 2026 року.

На тлі невизначеності Паркер вирішив діяти публічно. Він оприлюднив кумедне відео, де з друзями виконує пісню "Take On Me" групи A-ha на пляжі. Така форма звернення вже була раніше, зокрема, Паркер так само закликав до бою Ентоні Джошуа.

Також у мережі з’явився ролик, на якому Джозеф зображений, як підійматися на ринг, щоб обійняти Усика - цей момент відсилає до їхньої короткої розмови після перемоги українця над Дюбуа в Лондоні.

Водночас позиція Усика залишається невідомою. Є припущення, що боксер може провести ще лише один поєдинок у кар'єрі - і віддасть перевагу фінансово вигіднішому варіанту.

Саудівські організації "Riyadh Season" та "Sela", які є ключовими спонсорами професійного боксу, нібито не проявили інтересу до потенційного протистояння Усик - Паркер. Це породжує побоювання, що новозеландський спортсмен залишиться поза головними титульними боями.

Сам Паркер також звернув увагу на те, що після бою з Дюбуа Усик не поспішав називати його серед головних суперників.

"Здалося, що він трохи ухилявся, коли його спитали про мене. Усик перерахував кілька імен, але я був останнім. Він згадав Ф’юрі, Чісору і Джошуа - і лише тоді мене", - сказав новозеландець.

Раніше ми писали про те, що Усик може втратити титул IBF.

Також читайте новий рейтинг The Ring, щоб дізнатися на якому місяці Усик, Ф'юрі, Дюбуа та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському