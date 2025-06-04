Усик назвав єдиного супертяжа, який здолав би Майка Тайсона у розквіті сил

Олександр Усик назвав єдиного супертяжа, який, на його думку, зміг би перемогти Майка Тайсона, коли той був на піку боксерської кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю українського чемпіона для DailyMail Sport.
Так, нещодавно у рубриці "Переможець залишається" Усика запитали, хто, на його думку, переміг би у гіпотетичному бою між його старим суперником Ентоні Джошуа та легендарним Майком Тайсоном.
Це питання давно гуляє серед експертів і користувачів соціальних мереж. Адже Джошуа хоч і мав би суттєву перевагу у зрості та розмаху рук, так головне питання - чи зміг би він стримати вибухову агресію "Залізного Майка".
Тим паче, що Тайсон володів потужним фактором залякування, із яким ні Джошуа, ні більшість інших сучасних супертяжів ніколи не стикалися.
Однак відповідь українця здивувала журналіста, бо наш спортсмен несподівано для багатьох відповів, що у фантазійному поєдинку він би зробив ставку на британця.
Зазначимо, що наразі Джошуа відновлюється після травми ліктя, але ймовірно повернеться в ринг цього літа.
А от Тайсон, скоріше за все, вже не повернеться в ринг навіть для виставкового бою. Поразка від Джейка Пола у листопаді 2024-го хоч і принесла йому немалі гроші, однак разом з тим була болючим ударом по самолюбству і авторитету американця.
Тим часом Олександр активно готується до бою з Дюбуа. В цьому протистоянні українець намагатиметься вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
У першому поєдинку, що відбувся в серпні 2023 року, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Однак бій не обійшовся без скандалу: у п'ятому раунді Дюбуа завдав удару, який рефері визнав “нижче пояса”, хоча багато хто вважав його легальним. Це рішення викликало обурення в таборі британця, і тепер Дюбуа прагне реваншу.
З того часу Усик залишився непереможеним, здобувши дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році та ставши абсолютним чемпіоном.
Дюбуа, у свою чергу, завоював вакантний титул IBF, перемігши Філіпа Хрговича, а потім захистив його, нокаутувавши Ентоні Джошуа у вересні 2024 року.
Бій транслюватиметься у прямому ефірі на платформі DAZN та на медіасервісі MEGOGO.
Раніше ми писали, що Усик розглядає можливість завершити кар'єру несподіваним боєм за межами боксерського рингу.
Також нещодавно топ-боксер розкрив гонорари за спаринги з найсильнішими боксерами України і Британії.