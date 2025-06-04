Усик назвав єдиного супертяжа, який здолав би Майка Тайсона у розквіті сил

Хто б побив праймового Тайсона, на думку Усика

Так, нещодавно у рубриці "Переможець залишається" Усика запитали, хто, на його думку, переміг би у гіпотетичному бою між його старим суперником Ентоні Джошуа та легендарним Майком Тайсоном.

Це питання давно гуляє серед експертів і користувачів соціальних мереж. Адже Джошуа хоч і мав би суттєву перевагу у зрості та розмаху рук, так головне питання - чи зміг би він стримати вибухову агресію "Залізного Майка".

Тим паче, що Тайсон володів потужним фактором залякування, із яким ні Джошуа, ні більшість інших сучасних супертяжів ніколи не стикалися.

Однак відповідь українця здивувала журналіста, бо наш спортсмен несподівано для багатьох відповів, що у фантазійному поєдинку він би зробив ставку на британця.