Майк Тайсон - Джейк Пол: результат бою, який чекали всі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку, який відбувся вранці 16 листопада.

Як пройшов бій Майка Тайсона проти Джейка Пола

При вщент заповнених трибунах арени AT&T в Арлінгтоні (штат Техас), яка вміщає 65 тисяч людей, Майк Тайсон (50-6, 44 КО), який вважається одним з найшаленіших нокаутерів в історії боксу, зійшовся з боксером важкої категорії (до 90,7 кг), молодим і амбітним блогером Джейком Полом (10-1, 7 КО).

Майк забрав перші два раунди, але програв за очками всі наступні (80-72, 79-73, 79-73). Таким чином молодість взяла гору над досвідом.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Між боксерами значна різниця у віці - понад 30 років (“залізному Майку” - 58, а його опоненту всього лише 27). Також зірок розрізняє й помітна різниця в габаритах (зріст Тайсон 178 см, розмах рук - 180 см, зріст Джейка 185 см, розмах рук - 193 см).

Тайсон і Пол на передматчевій церемонії зважування (фото: x.com/netflix)

Додамо, що востаннє Тайсон бився в офіційному поєдинку майже 20 років тому. У 2005-му американець зустрівся з ірландським середнячком Кевіном Макбрайдом. Тоді здивуванню фанатів і спортивних експертів не було меж, коли після шостого раунду Майк відмовився продовжувати бій. Після хорошого старту Тайсон втратив усі сили, не зміг продовжувати поєдинок і просто у ринзі пішов з боксу.

Щоправда після цього “Найкрутіший чоловік на планеті Земля" (ще одне прізвисько Тайсона) повернувся в ринг для виставкового бою. В 2020 році він боксував проти ще однієї легенди цього виду спорту - Роя Джонса. Того вечора була зафіксована нічия, хоча Майк був більш активним та володів ініціативою протягом всього поєдинку. Зазначимо, що Джейк Пол також боксував у тому вечорі. Молодий відеоблогер тоді нокаутував баскетболіста Нейта Робінсона.

До слова, бій з Тайсоном став для Пола вже третім у цьому році! Навесні він у першому раунді технічно нокаутував американця Раяна Боурленда, а влітку побив ще одного свого земляка Майка Перрі, на що йому знадобилося всього шість раундів.

Поєдинок 16 листопада відрізнявся тим, що за регламентом він мав тривати вісім раундів по дві хвилини, а на руках боксерів - важчі рукавички, які краще захищають від травм.

Цікаві факти про бій Тайсона і Пола

Бій між легендарним боксером та молодим блогером (зазначимо, що дуель була запланована на 20 липня цього року, але її відклали через те, що у вже немолодого Тайсона загострилася виразка шлунка) став однією з найгарячіших тем у світі боксу у 2024 році.

Це можна пояснити тим, що для багатьох фанатів боксу Тайсон - легенда, яка надихала їх в дитинстві. Можливість побачити його знову на рингу, звісно ж, велика подія.

Тайсон дав ляпас Полу на передматчевій церемонії зважування (фото: x.com/netflix)

Крім того, як показує практика, бій між досвідченим ветераном та молодим вискочкою завжди привертає увагу. Цього разу так само ніхто не міг з упевненістю сказати, хто переможе, безпосередньо до поєдинку.

Ну і, звісно, активна промоція бою в соціальних мережах зробила його ще більш популярним. Не дивно, що за трансляцією бою у прямому ефірі на Netflix стежили мільйони людей.

Разом з тим бій Тайсона проти Пола викликав багато суперечливих думок серед експертів та вболівальників. Адже дехто з самого початку критикував дане шоу за комерціалізацію боксу. Хоча насправді цей бій був офіційним і його результат пішов в заліки обох спортсменів.

Тайсон і Пол (фото: x.com/netflix)

Також слід зазначити, що бій Тайсон - Пол став одним з найбільш прибуткових боксерських подій року. Обидва боксери заробили величезні суми грошей. Так, незадовго до бою Джейк стверджував, що збирається заробити за вечір 40 мільйонів доларів. ЗМІ при цьому писали, що кожен з боксерів отримає по 20 мільйонів.

Однак в одному з інтерв'ю Тайсон заявив, що робить це не заради грошей, а для того, щоб “просто випробувати себе". За словами легендарного бійця, після цього поєдинку в його житті нічого не зміниться: він і далі ходитиме на різні телешоу, зніматиметься в кіно і займатиметься вирощуванням марихуани на фермі в Неваді, співвласником якої він є.

Хто такий Джейк Пол

Джейк народився 17 січня 1997 року в Клівленді (штат Огайо). З дитинства проявляв творчі здібності та інтерес до розваг. Свою популярність здобув завдяки короткометражним відео на платформі Vine, де створював смішні та провокаційні ролики. Він знявся в кількох серіалах, зокрема, у відомому дитячому ситкомі "Трубкочуд”.

Джейк Пол в дитинстві (фот: instagram.com/jakepaul)

Перехід від розваг до професійного боксу став несподіванкою для багатьох. Джейк почав викликати на бій видних спортсменів з інших видів спорту, що викликало великий резонанс, приносило йому великі прибутки і вознесло популярність хлопця на новий рівень, зробивши Пола всесвітньо відомим. Зараз Джейк успішний блогер. Лише на його Instagram підписано більше 27 мільйонів фоловерів. Також він володіє компанією MVP, яка організовує його бої та бої інших боксерів, і інвестує в різні бізнес-проекти поза боксом.

Джейк Пол перед боєм з Тайсоном (фот: instagram.com/jakepaul)

Хто такий Майк Тайсон

Він народився в бідному районі Нью-Йорка, де з ранніх років стикнувся з вуличної жорстокістю. Бокс став для нього не лише спортом, а й способом виживання.

Дебютував на професійному рингу у молодому віці і швидко підкорив боксерський світ. Став наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу, володіючи титулами за версіями WBC, WBA та IBF.

У кращі роки відзначався вибуховою силою удару, швидкістю та агресивним пресингом. Його захист був побудований на постійному тиску на суперника.

Майк Тайсон (фот: instagram.com/miketyson)

Після низки блискучих перемог, Тайсон пережив період особистих проблем і скандалів, що негативно вплинуло на його кар'єру.

Зокрема під час бою за титул чемпіона світу в 1997 році Майк відкусив частину вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду. Також він був засуджений за зґвалтування 18-річної дівчини, довгий час боровся з залежністю від наркотиків і алкоголю, постійно виносив на люди сварки зі своїми дружинами, бився у нічних клубах і навіть одного разу напав на пасажира в літаку.

Незважаючи на всі злети і падіння, “залізний Майк" залишився однією з найвідоміших і найповажніших фігур у світі боксу.

Майк Тайсон (фот: instagram.com/miketyson)