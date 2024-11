Майк Тайсон - Джейк Пол: результат бою, який чекали всі

При вщент заповнених трибунах арени AT&T в Арлінгтоні (штат Техас), яка вміщає 65 тисяч людей, Майк Тайсон (50-6, 44 КО), який вважається одним з найшаленіших нокаутерів в історії боксу, зійшовся з боксером важкої категорії (до 90,7 кг), молодим і амбітним блогером Джейком Полом (10-1, 7 КО).

A ringside look at #PaulTyson pic.twitter.com/WZlzvJ7gKX

Майк забрав перші два раунди, але програв за очками всі наступні (80-72, 79-73, 79-73). Таким чином молодість взяла гору над досвідом.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ