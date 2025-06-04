Усик назвал единственного супертяжеловеса, который одолел бы Майка Тайсона в расцвете сил

Кто бы побил праймового Тайсона, по мнению Усика

Так, недавно в рубрике "Победитель остается" Усика спросили, кто, по его мнению, победил бы в гипотетическом бою между его старым соперником Энтони Джошуа и легендарным Майком Тайсоном.

Этот вопрос давно гуляет среди экспертов и пользователей социальных сетей. Ведь Джошуа хоть и имел бы существенное преимущество в росте и размахе рук, так главный вопрос - смог бы он сдержать взрывную агрессию "Железного Майка".

Тем более, что Тайсон обладал мощным фактором запугивания, с которым ни Джошуа, ни большинство других современных супертяжей никогда не сталкивались.

Однако ответ украинца удивил журналиста, потому что наш спортсмен неожиданно для многих ответил, что в фантазийном поединке он бы сделал ставку на британца.