Усик готує корпус до ударів: відео жорсткого тренування перед реваншем із Дюбуа

Зараз багато експертів радять Дюбуа шукати свій шанс у роботі по корпусу українця. Мовляв, це найбільш слабке місце Усика.

Очевидно, що й команда українця чула про ці поради, тому й готує свої контрзаходи.

Журнал The Ring у своєму каналі в Х опублікував фрагмент тренування з табору Усика. На ньому український чемпіон перевіряє свою витривалість до ударів – причому в доволі жорсткий спосіб.

На відео Усик пропонує своєму співвітчизнику, боксеру Дмитру Митрофанову, бити його по корпусу. Український чемпіон витримує всі удари, демонструючи силу волі та фізичну підготовку.

Митрофанов не витримує напруги спарингу. На що Усик з усмішкою відповідає: "Мені теж боляче. Це твої проблеми".

Вочевидь, Олександр не збирається залишати супернику слабких місць і ретельно готується до будь-яких сценаріїв поєдинку з Дюбуа.

Oleksandr Usyk strengthening his core as he looks to defend his Ring heavyweight title against Daniel Dubois on July 19th pic.twitter.com/rBodJ4apa4