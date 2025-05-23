Усик - Дюбуа 2: Ф'юрі назвав переможця супербою

Батько Тайсона Ф’юрі - ексбоксер і тренер Джон Ф’юрі - зробив гучний прогноз перед боєм-реваншем Олександра Усика та Даніеля Дюбуа , який відбудеться у липні в Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Seconds Out .

Усик - Дюбуа 2: прогноз Джона Ф'юрі

На думку Ф’юрі-старшого, саме Дюбуа має більше шансів на перемогу в реванші. Британець впевнений, що "ера Усика минає".

"Удачі Усику. Але він у спорті надто довго засидівся. Я просто бачу, як Даніель стає чемпіоном з кількома поясами. Бо скільки ще боїв ти витримаєш, Олександре?" - сказав Ф’юрі.

"Він піднявся з крузервейту до хевівейту, а тут тебе б’ють величезні хлопці. Йому достатньо одного пропущеного удару - і все", - додав він.

Ф’юрі говорить, що "у Дюбуа є усі шанси, бо Усику вже 38 чи 39". Тим паче, на думку британця, його співвітчизник - "справжній панчер і зараз у топовій формі".

"У Дюбуа є ця нокаутуюча сила. Головне влучити... Усик вже й так двічі вичавив із себе все у боях з Циганським королем. Скільки ще в нього залишилось сил?.. Чи настав час Дюбуа? Я думаю, що так. Я ставлю на нього", - резюмував тренер.