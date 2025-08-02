Усик може втратити титул WBO: переговори з Паркером не ведуться

Усик не розпочинав переговори

Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі після нокауту Даніеля Дюбуа минулого місяця отримав офіційний наказ укласти угоду з колишнім чемпіоном WBO Джозефом Паркером протягом 30 днів з 24 липня.

У разі відсутності домовленості організація WBO може оголосити грошового переможця й позбавити Усика титулу.

Промоутер Паркера Девід Хіггінс, що базується у Новій Зеландії, заявив, що переговори з Усиком досі не розпочалися.

"Минулого разу, коли я спілкувався з Френком Ворреном (промоутером Паркера у Великій Британії), про жодні домовленості не йшлося. Мені це підтвердили кілька днів тому", - розповів Хіггінс.

Паркер чекає виклик

Джозеф Паркер, який здобув право на титул завдяки перемогам над такими суперниками, як Деонтей Вайлдер, Чжилей Чжан і Мартін Баколе, наразі чекає на офіційний виклик.

Водночас Усика пов’язують із можливим трилогією боїв проти Тайсона Ф’юрі.

Хіггінс висловив розчарування нинішньою ситуацією у важкій вазі, зокрема з огляду на чутки про потенційний бій Ентоні Джошуа з блогером Джейком Полом.

"Сподіваюся, що заслуги будуть поважатися, і той, хто справді заслужив право на титул чемпіона світу у важкій вазі, отримає його пройшовши довгий шлях та перемігши найкращих суперників", - зазначив він.

Можливе позбавлення Усика титулу WBO

У випадку, якщо Усик відмовиться від бою з Паркером, тимчасовий чемпіон WBO матиме право претендувати на вакантний титул.

"Джозеф хотів би битися з Усиком і, навіть програвши, вважатиме це чесним результатом, але доведеться приймати правила гри", - підсумував Хіггінс.

Якщо сторони не домовляться вчасно, WBO може прийняти жорстке рішення – позбавити Усика чемпіонського пояса та оголосити титул вакантним.