З ким Усик буде битися після Дюбуа: ШІ назвав ідеального кандидата
Олександр Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа і підтвердив статус абсолютного чемпіона у хевівейті. Тепер головне питанням для фанатів: хто ж стане наступним суперником непереможного українця?
РБК-Україна попросило ШІ проаналізувати всі фактори, включаючи заяви самого Усика та позиції боксерських організацій, і визначити найбільш логічного та "ідеального" кандидата для нашого чемпіона.
З цим може битися Усик?
Одразу після бою з "Динамітом" Усик згадав імена важковаговиків, з якими міг би провести свій останній бій у професійному боксі.
Олександр назвав зокрема Тайсона Ф'юрі (британець, до речі, одразу ж відповів Усику через відео у Instagram), Дерека Чісору, який звернувся до "Кота" від імені британських боксерів, та Джозефа Паркера. Експерти, додають до цього списку ще й Агіта Кабаєла та Ентоні Джошуа.
Однак аналіз ШІ показав, що майже всі ці боксери є "найменш логічними" кандидатами на бій проти Усика. Всі, окрім одного.
Ідеальний кандидат для Усика
Найідеальнішим наступним суперником для Усика, на думку ШІ, є 33-річний новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО). Нижче - ключові аргументи "за" цього кандидата.
Обов'язковий претендент
Паркер є чинним тимчасовим чемпіоном WBO і, відповідно, обов'язковим претендентом на титул Усика. За правилами санкціонуючих органів, він перебуває на першій позиції у черзі на чемпіонський бій. Це не питання особистих побажань, а вимога федерації, яка володіє одним з головних поясів.
Феноменальна форма
Останні два роки стали найкращими у кар'єрі Паркера. Він здобув шість перемог поспіль, включно з вражаючими тріумфами над такими бійцями, як Деонтей Вайлдер, Жилей Чжан та Мартін Баколе. Ця серія переконливо довела його готовність до чемпіонського рівня.
Активна позиція промоутер
Промоутер Паркера, Девід Хіггінс, активно і публічно вимагає бою для свого підопічного. Він переконаний, що Джозеф "довго стояв у черзі" і повністю заслужив свій шанс.
Підтримка Туркі Аль-Шейха
Паркер є боксером Френка Воррена, якого полюбляє впливовий Туркі Аль-Шейх, "грошовий мішок" саудівського боксу. Паркер здобув свою переможну серію саме в Саудівській Аравії, що робить його бій з Усиком там дуже привабливим для організаторів.
Збереження абсолютного статусу
Для Усика бій з обов'язковим претендентом - це шлях до збереження всіх його чотирьох чемпіонських поясів. Ухилення від такого поєдинку може призвести до втрати титулу WBO.
"Усик - це боксер, який вже увійшов до пантеону великих, поруч з Мухаммедом Алі та Шугаром Реєм Леонардом. Тепер йому належить обрати наступну вершину, і ідеальним стартом до неї здається саме зустріч з Паркером", - стверджує ШІ.
Джозеф Паркер (фото: facebook.com/joeboxerparker)
Чому не інші?
Тайсон Ф'юрі
Хоча трилогія з "Циганським королем" була б мега-подією, Усик вже перемагав його двічі. Ф'юрі, що перебуває у "фейковій" відставці та постійно заявляє про свою велич, наразі не є обов'язковим претендентом.
Ентоні Джошуа
Усик двічі перемагав Джошуа, тому третій поєдинок не викликає такого ажіотажу, як, наприклад, з Ф'юрі. Недавня поразка Джошуа від Дюбуа також знижує його шанси.
Дерек Чісора
Усик вже перемагав Чісору. Хоча Дерек і виграв три останні бої, рівень його суперників не відповідає статусу обов'язкового претендента на абсолютного чемпіона.
Агіт Кабаєл
Непереможений німець, який має тимчасовий титул WBC і вражаючу серію перемог, є цікавим варіантом, але за лінією обов'язкових претендентів він поки що стоїть після Паркера.
Джозеф Паркер і Володимир Кличко (фото: facebook.com/joeboxerparker)
Раніше ми писали, що скандальний Василь Ломаченко зробив несподівану заяву про перемогу Усика над Дюбуа.
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