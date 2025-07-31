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Усик на вершині, падіння Дюбуа та що сказав Ф'юрі: свіжий рейтинг хевівейту від The Ring

Четвер 31 липня 2025 16:28
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Усик на вершині, падіння Дюбуа та що сказав Ф'юрі: свіжий рейтинг хевівейту від The Ring Фото: Олександр Усик - абсолютний чемпіон (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Профільний боксерський журнал The Ring відреагувала на результат реваншу в надважкій вазі, що відбувся 19 липня в Лондоні. Олександр Усик вдруге нокаутував Деніела Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу.

Ціна нокауту для Дюбуа

Зрозуміло, що українець зберіг за собою титул чемпіона The Ring. А от сам Дюбуа в оновленому рейтингу втратив дві позиції - із другого місця опустився на четверте. Тепер у топі вище нього не лише Тайсон Ф'юрі, а й Джозеф Паркер (володар тимчасового титулу WBO) та Агіт Кабайел (тимчасовий чемпіон WBC).

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон - Олександр Усик (Україна)

  1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  2. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  3. Агіт Кабайел (Німеччина)
  4. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  6. Філіп Хрговіч (Хорватія)
  7. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  8. Чжан Чжилей (Китай)
  9. Мартін Баколе (ДР Конго)
  10. Ефе Аджагба (Нігерія)

Усик на вершині, падіння Дюбуа та що сказав Ф'юрі: свіжий рейтинг хевівейту від The Ring

Реакція Ф'юрі

Ледь з'явився новий рейтинг The Ring, як на його результати в притаманному йому стилі відреагував Тайсон Ф'юрі.

"Цей список показує мою силу. 8 місяців на пенсії і все ще №1. Ми всі знаємо, хто виграв той бій", - написав британець в сторіз Instagram.

Раніше відомий журналіст назвав гонорар Усика за бій з Дюбуа.

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Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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