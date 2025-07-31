Усик на вершині, падіння Дюбуа та що сказав Ф'юрі: свіжий рейтинг хевівейту від The Ring
Профільний боксерський журнал The Ring відреагувала на результат реваншу в надважкій вазі, що відбувся 19 липня в Лондоні. Олександр Усик вдруге нокаутував Деніела Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу.
Ціна нокауту для Дюбуа
Зрозуміло, що українець зберіг за собою титул чемпіона The Ring. А от сам Дюбуа в оновленому рейтингу втратив дві позиції - із другого місця опустився на четверте. Тепер у топі вище нього не лише Тайсон Ф'юрі, а й Джозеф Паркер (володар тимчасового титулу WBO) та Агіт Кабайел (тимчасовий чемпіон WBC).
Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring
Чемпіон - Олександр Усик (Україна)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Агіт Кабайел (Німеччина)
- Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Філіп Хрговіч (Хорватія)
- Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- Чжан Чжилей (Китай)
- Мартін Баколе (ДР Конго)
- Ефе Аджагба (Нігерія)
Реакція Ф'юрі
Ледь з'явився новий рейтинг The Ring, як на його результати в притаманному йому стилі відреагував Тайсон Ф'юрі.
"Цей список показує мою силу. 8 місяців на пенсії і все ще №1. Ми всі знаємо, хто виграв той бій", - написав британець в сторіз Instagram.
Раніше відомий журналіст назвав гонорар Усика за бій з Дюбуа.
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