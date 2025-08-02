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Усик может потерять титул WBO: переговоры с Паркером не ведутся

Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Александр Усик может потерять титул чемпиона мира по версии WBO, поскольку до сих пор не начал переговоров относительно обязательной защиты против Джозефа Паркера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Усик не начинал переговоры

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе после нокаута Даниэля Дюбуа в прошлом месяце получил официальный приказ заключить соглашение с бывшим чемпионом WBO Джозефом Паркером в течение 30 дней с 24 июля.

В случае отсутствия договоренности организация WBO может объявить денежного победителя и лишить Усика титула.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, базирующийся в Новой Зеландии, заявил, что переговоры с Усиком до сих пор не начались.

"В прошлый раз, когда я общался с Фрэнком Уорреном (промоутером Паркера в Великобритании), ни о каких договоренностях речь не шла. Мне это подтвердили несколько дней назад", - рассказал Хиггинс.

Паркер ждет вызов

Джозеф Паркер, который получил право на титул благодаря победам над такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, Чжилей Чжан и Мартин Баколе, сейчас ждет официального вызова.

В то же время Усика связывают с возможной трилогией боев против Тайсона Фьюри.

Хиггинс выразил разочарование нынешней ситуацией в тяжелом весе, в частности учитывая слухи о потенциальном бое Энтони Джошуа с блогером Джейком Полом.

"Надеюсь, что заслуги будут уважаться, и тот, кто действительно заслужил право на титул чемпиона мира в тяжелом весе, получит его пройдя долгий путь и победив лучших соперников", - отметил он.

Возможное лишение Усика титула WBO

В случае, если Усик откажется от боя с Паркером, временный чемпион WBO будет иметь право претендовать на вакантный титул.

"Джозеф хотел бы драться с Усиком и, даже проиграв, будет считать это честным результатом, но придется принимать правила игры", - подытожил Хиггинс.

Если стороны не договорятся вовремя, WBO может принять жесткое решение - лишить Усика чемпионского пояса и объявить титул вакантным.

Также, Усик может освободить титул IBF, ведь организация уже готовит бой за пояс.

А еще вам будет интересно узнать прогноз ИИ относительно следующего боя Усика.

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Александр УсикWBOБокс