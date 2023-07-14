Усик – Дюбуа. Що потрібно знати про головний двобій року в хевівейті

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку не раніше 21:00. Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у надважкій вазі Усик зустрінеться з регулярним чемпіоном за версією WBA Дюбуа.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Дюбуа

Безумовним фаворитом для британців із William Hill став український боксер. На перемогу Усика тут приймають ставки з надскромним коефіцієнтом 1,10. Поставити на потенційний успіх Дюбуа можна з кефом 7,00.

Навіть імовірність того, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, вища з балом 3,00. Любителі ж гострих відчуттів можуть закластися на перемогу українця нокаутом в одному з перших трьох раундів із перспективним коефіцієнтом 5,50.

Ідентичні головні цифри підготували і в австрійській конторі Bwin. Кефи на потенційні перемоги обох боксерів однакові – 1,10 та 7,00 відповідно. На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний бал 26,00.

Непатріотична ставка на перемогу Дюбуа за рішенням суддів збагатить у 19 разів. Непоганий коефіцієнт виставили на можливу перемогу Усика за очками – 3,80. Кеф на перемогу британця нокаутом чи внаслідок дискваліфікації склав 10,00.

Головні події перед боєм Усик – Дюбуа

Промоція поєдинку між двома важковаговиками стартувала 10 липня. На спільній прес-конференції у Варшаві Усик і Дюбуа провели традиційну битву поглядів, у який переміг українець. Боксери відповіли на запитання журналістів і попозували для фотокореспондентів.

На початку липня поєдинок отримав фінальну дату. Для промоутера українця Олександра Красюка з колегами першою базовою датою було 12 серпня. Утім, попередні плани зазнали змін і бій призначили на 26 серпня. Квитки на подію продаватимуть через польський портал eBilet.

У торгах в американському Г'юстоні компанія K2 Promotions перемогла в торгах, запропонувавши 8,057 млн доларів. Призовий фонд поєдинку розділять у пропорції 75/25 на користь чемпіона. Отже, Усик заробить за бій орієнтовно 6 млн доларів.

На початку квітня асоціація дала старт офіційним перемовинам між командами українця та британця. Сторони отримали місяць, аби узгодити всі деталі чемпіонського бою. Оскільки їм це не вдалося, то стартували промоутерські торги на проведення бою влітку.

Після остаточного зриву перемовин із Тайсоном Ф'юрі команда українця зосередилася на підготовці до бою з обов'язковим претендентом на титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації. 25-річний британець якраз у грудні захистив пояс WBA Super.

Послужний список Усика та Дюбуа

Український чемпіон провів на профі-рингу 20 поєдинків. У них Усик лише перемагав, зокрема 13 разів нокаутом. Пояси WBA, WBO, IBF, IBO він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа, а вакантний титул The Ring забрав після другої.

Британець на прізвисько "Динаміт" дебютував у професіоналах у 2017 році. З тих пір він провів 20 боїв, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом) і зазнав однієї поразки. Кривдником Дюбуа став його співвітчизник Джо Джойс, який нокаутував "Динаміта" в 10-му раунді.