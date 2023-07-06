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Усик – Дюбуа. Боксерський бій отримав фінальну дату та місце проведення

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Вроцлав, Четвер 06 липня 2023 14:07
Усик – Дюбуа. Боксерський бій отримав фінальну дату та місце проведення Фото: Олександр Усик буде захищати чемпіонські пояси (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між чемпіоном світу в хевівейті за кількома версіями Олександром Усиком і британським боксером Даніелем Дюбуа відбудеться наприкінці літа в Польщі.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram менеджера.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня. Прийме поєдинок польський Вроцлав. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena.

Компанія K2 Promotions виграла торги на проведення бою у травні. Красюк із колегами відтоді взявся організовувати поєдинок у Польщі. Першою базовою датою було 12 серпня, але плани зазнали змін.

Транслятором бою буде TNT Sports, що продаватиме доступ до перегляду в ефірі у форматі Pay-per-view. Натомість квитки на стадіон продаватимуть через польський портал eBilet. Вартість абонементів наразі залишається невідомою, а про старт продажу оголосять додатково.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала поєдинок українця проти Дюбуа ще взимку. Однак, сторони ніяк не могли дійти згоди щодо організаційних моментів. Як наслідок, довелося відправити команди обох боксерів на аукціон.

Призовий фонд поєдинку розділять у пропорції 75/25 на користь чемпіон. Отже, Усик заробить за бій орієнтовно 6 млн доларів. Дюбуа хоч і отримає 2 млн із хвостиком, але ця сума буде найвищим гонораром у кар'єрі "Динаміта".

До слова, раніше МОК остаточно позбавила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації.

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