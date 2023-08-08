Усик – Дюбуа. Легендарний Тайсон із гумором обрав фаворита бою

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в хевівейті Майк Тайсон поділився прогнозом на прийдешній поєдинок україня Олександра Усика та британського боксера Даніеля Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pro Boxing Fans .

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

"Залізний Майк" кумедно відповів на запитання щодо фаворита серпневого бою. Для Тайсона шанси українського боксера виглядають привабливішими. Мовляв, 25-річного британця в ділі він досі не бачив.

"Ніколи раніше не бачив Дюбуа в ринзі. Тому в цій парі зроблю ставку на чемпіона Усика", – зізнався культовий боксер.

Раніше Ф'юрі-старший підказав Дюбуа оригінальний рецепт перемоги над українцем. На його думку, британський боксер повинен бути готовим легко витримувати атаки Усика. Крім того, йому варто відмовитися від затяжних атак і перестати покладатися на свої габарити.