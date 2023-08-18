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Усик – Дюбуа. У ринзі працюватиме фартовий для українця рефері

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Вроцлав, П'ятниця 18 серпня 2023 11:46
Усик – Дюбуа. У ринзі працюватиме фартовий для українця рефері Фото: Олександр Усик (праворуч) зустрінеться зі старим знайомим (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Пуерто-риканський рефері Луїс Пабон отримав призначення на поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

57-річний Пабон працюватиме в ринзі. Саме пуерто-риканець був рефері бою-реваншу між Усиком і Джошуа торік. Тоді український боксер переміг за очками. Натомість суддями будуть південноафриканець Хрістодолу, а також поляки Кардині та Янковяк.

Боксерська біографія Пабона багата визначними боями. Зокрема, він працював у рингу під час бою Володимира Кличка проти росіянина Повєткіна в 2013 році. Той поєдинок у Москві завершився перемогою українця.

Раніше очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн озвучив ім'я наступного суперника переможця протистояння Усика та Дюбуа. Топ-посередник переконаний, що опонентом стане хорват Хрговіч. Однак, промоутер українця Красюк прагне відновити перемовини про об'єднавчий бій проти Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Бокс
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