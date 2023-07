Усик – Дюбуа. Українець і британець влаштували битву поглядів: відео

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня. Прийме поєдинок польський Вроцлав. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena.

Чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери поспілкувалися з пресою і попозували для фотографів у рамках підготовки до бою. Битва поглядів завершилася перемогою українця.

Фінальна дата та місце проведення поєдинку були визначені минулого тижня. Компанія K2 Promotions виграла торги на проведення бою у травні. Команда Усика відтоді взялася організовувати поєдинок у Польщі. Першою базовою датою було 12 серпня, але плани зазнали змін.

Дюбуа – 25-річний професіонал із Грінвіча. На топ-рівні він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джойса в 2020 році.

