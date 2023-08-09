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Усик – Дюбуа. Українець провів відкрите тренування перед боєм: відео

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Вроцлав, Середа 09 серпня 2023 11:05
Усик – Дюбуа. Українець провів відкрите тренування перед боєм: відео Фото: Олександр Усик під час тренувального заняття (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик похизувався фізичною формою за понад два тижні до поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Українець запросив медіа до свого тренувального табору в Польщі. Усик продемонстрував, у якій формі перебуває за півмісяця до протистояння з Дюбуа. У заході до чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO приєдналися його співвітчизники – Митрофанов, Лапін і Черкашин.

Ця трійка боксерів візьме участь у вечорі боксу 26 серпня. Кожен із них вийде в ринг в андеркарді головного поєдинку великого шоу – Усика проти Дюбуа. Британець зустрінеться з українським чемпіоном у статусі обов'язкового претендента від Усесвітньої боксерської асоціації.

Раніше Майк Тайсон поділився думками щодо протистояння Усика та Дюбуа. Легендарний боксер назвав 36-річного українця фаворитом бою. Американець зізнався, що ніколи досі не бачив виступів Дюбуа в ринзі.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Бокс
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