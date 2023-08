Усик – Дюбуа. Легендарний конферансьє заводитиме публіку супербою у хевівейті

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Баффер вилетів із Лос-Анджелеса до Європи. 78-річний американець готуватиме глядачів до головної страви великого боксерського вечора. Конферансьє став усесвітньовідомим завдяки характерній манері оголошення боксерів і фірмовій фразі Let’s get ready to rumble! перед стартовим гонгом.

Вислів, що став коронним, Баффер почав використовувати на початку 80-х. У 1992 році він запатентував його та використовує різні варіації фрази в рекламних цілях. Окрім того, американець працював анонсером і в інших видах спорту, зокрема в хокеї та автоперегонах.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.

On board flight and about to depart L.A. for Wroclaw Poland for Saturday’s Usyk vs DuBois Heavyweight championship fight. #LetsGetReadyToRumble ® ⁦@ESPNPlus⁩ in USA ⁦@Queensberry⁩ TNT SPORTS PPV in UK @usykaa ⁦@KlimasBoxing⁩ pic.twitter.com/ty9Iz7Wa4w