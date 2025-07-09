Усик – Дюбуа 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем

Розклад офіційних заходів

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Це буде поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазві. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO Усик зустрінеться з власником поясу IBF Дюбуа. Офіційні заходи перед боєм розпочнуться у середу, 16 липня.

Розклад медіа-заходів перед поєдинком Усик – Дюбуа 2 (за київським часом):

Середа, 16 липня, 18:00. Відкрите тренування.

Відкрите тренування. Четвер, 17 липня, 15:00. Прес-конференція, після якої традиційно відбудеться перша битва поглядів суперників.

Прес-конференція, після якої традиційно відбудеться перша битва поглядів суперників. П'ятниця, 18 липня, 17:00. Церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.

Церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком. Субота, 19 липня, близько 23:30. Початок бою Усик – Дюбуа.

Послужний список Усика та Дюбуа

Український чемпіон провів на профі-рингу 23 поєдинки. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом.

Пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. У травні 2024-го Усик переміг чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. У червні того ж року українець добровільно відмовився від поясу IBF. А в грудні підтвердив чемпіонство за трьома версіями в реванші з Ф'юрі.

В активі Дюбуа 24 боя, в яких він одержав 22 перемоги (21 нокаутом) та двічі поступався. Першої поразки зазнав у грудні 2020 року – нокаутом у 10-му раунді від співвітчизника Джозефа Джойса. Другої – у серпні 2023-го – від Усика, коли в 9-му раунді бій завершився достроковою перемогою українця.

Після тієї поразки Дюбуа виграв три бої поспіль. Остання перемога над співвітчизником Ентоні Джошуа принесла йому титул чемпіона світу за версією IBF.