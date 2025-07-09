Усик – Дюбуа 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем

Організатори мегафайту в Лондоні визначилися з розкладом медіа-заходів, що передуватимуть поєдинку українця Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions.
Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Це буде поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазві. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO Усик зустрінеться з власником поясу IBF Дюбуа. Офіційні заходи перед боєм розпочнуться у середу, 16 липня.
Розклад медіа-заходів перед поєдинком Усик – Дюбуа 2 (за київським часом):
Український чемпіон провів на профі-рингу 23 поєдинки. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом.
Пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. У травні 2024-го Усик переміг чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. У червні того ж року українець добровільно відмовився від поясу IBF. А в грудні підтвердив чемпіонство за трьома версіями в реванші з Ф'юрі.
В активі Дюбуа 24 боя, в яких він одержав 22 перемоги (21 нокаутом) та двічі поступався. Першої поразки зазнав у грудні 2020 року – нокаутом у 10-му раунді від співвітчизника Джозефа Джойса. Другої – у серпні 2023-го – від Усика, коли в 9-му раунді бій завершився достроковою перемогою українця.
Після тієї поразки Дюбуа виграв три бої поспіль. Остання перемога над співвітчизником Ентоні Джошуа принесла йому титул чемпіона світу за версією IBF.
Раніше стало відомо, де можна буде дивитися супербій Усик-Дюбуа в Україні.
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