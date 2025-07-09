Усик - Дюбуа 2. Когда состоится битва взглядов: полное расписание мероприятий перед реваншем

Расписание официальных мероприятий

Бой Усик - Дюбуа состоится 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Это будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO Усик встретится с обладателем пояса IBF Дюбуа. Официальные мероприятия перед боем начнутся в среду, 16 июля.

Расписание медиа-мероприятий перед поединком Усик - Дюбуа 2 (по киевскому времени):

Среда, 16 июля, 18:00. Открытая тренировка.

Открытая тренировка. Четверг, 17 июля, 15:00. Пресс-конференция, после которой традиционно состоится первая битва взглядов соперников.

Пресс-конференция, после которой традиционно состоится первая битва взглядов соперников. Пятница, 18 июля, 17:00. Церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком.

Церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком. Суббота, 19 июля, около 23:30. Начало боя Усик - Дюбуа.

Послужной список Усика и Дюбуа

Украинский чемпион провел на профи-ринге 23 поединка. В них Усик только побеждал, в том числе 14 раз нокаутом.

Пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе он получил после первой победы над Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. В мае 2024-го Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. В июне того же года украинец добровольно отказался от пояса IBF. А в декабре подтвердил чемпионство по трем версиям в реванше с Фьюри.

В активе Дюбуа 24 боя, в которых он одержал 22 победы (21 нокаутом) и дважды уступал. Первое поражение потерпел в декабре 2020 года - нокаутом в 10-м раунде от соотечественника Джозефа Джойса. Второе - в августе 2023-го - от Усика, когда в 9-м раунде бой завершился досрочной победой украинца.

После того поражения Дюбуа выиграл три боя подряд. Последняя победа над соотечественником Энтони Джошуа принесла ему титул чемпиона мира по версии IBF.