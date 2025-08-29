ua en ru
Урядовці не відтермінували згубний для економіки європейський екологічний податок СВАМ

П'ятниця 29 серпня 2025 11:12
Урядовці не відтермінували згубний для економіки європейський екологічний податок СВАМ Фото: податок СВАМ можуть запровадити в Україні 1 січня 2026 (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейська федерація дистрибуції і торгівлі сталлю, трубами і металами (EUROMETAL) підтвердила, що Механізм регулювання вуглецевих кордонів (CBAM) набуде чинності з 1 січня 2026 року, як було передбачено законодавством ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву федерації EUROMETAL.

Як повідомляє федерація, це стало відомо після офіційного роз’яснення з боку Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Єврокомісії, що спростувало чутки про можливе відтермінування податку. Зазначається, що дата впровадження залишається незмінною, і жодної юридичної пропозиції щодо її перенесення наразі не подано.

Запровадження CBAM, яке передбачає сплату за вуглецеві викиди, пов’язані з імпортованими товарами, зокрема сталлю, трубами та іншими металами, матиме значний негативний ефект для української економіки.

Про це неодноразово попереджали галузеві експерти та аналітики, вказуючи на зниження конкурентоспроможності вітчизняних виробників на європейському ринку.

Попри тривалі дискусії, уряд України не зумів домогтися перенесення дати старту CBAM, хоча така ініціатива була предметом обговорень у профільних колах.

На думку експертів, без системної підготовки та компенсаційних механізмів Україна може зазнати мільярдних втрат вже у перший рік дії нового податку.

СВАМ для України

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.

За даними Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ для України, падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 року, а у 2034 - вже $11,3 млрд.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності - воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.

Експерти наголошували, що для України, яка постачає до ЄС значні обсяги продукції з високим вуглецевим слідом CBAM становить серйозну загрозу та може вдарити по експорту.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит.

