Урядовці не відтермінували згубний для економіки європейський екологічний податок СВАМ

Європейська федерація дистрибуції і торгівлі сталлю, трубами і металами (EUROMETAL) підтвердила, що Механізм регулювання вуглецевих кордонів (CBAM) набуде чинності з 1 січня 2026 року, як було передбачено законодавством ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву федерації EUROMETAL.

Як повідомляє федерація, це стало відомо після офіційного роз’яснення з боку Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Єврокомісії, що спростувало чутки про можливе відтермінування податку. Зазначається, що дата впровадження залишається незмінною, і жодної юридичної пропозиції щодо її перенесення наразі не подано.

Запровадження CBAM, яке передбачає сплату за вуглецеві викиди, пов’язані з імпортованими товарами, зокрема сталлю, трубами та іншими металами, матиме значний негативний ефект для української економіки.

Про це неодноразово попереджали галузеві експерти та аналітики, вказуючи на зниження конкурентоспроможності вітчизняних виробників на європейському ринку.

Попри тривалі дискусії, уряд України не зумів домогтися перенесення дати старту CBAM, хоча така ініціатива була предметом обговорень у профільних колах.

На думку експертів, без системної підготовки та компенсаційних механізмів Україна може зазнати мільярдних втрат вже у перший рік дії нового податку.