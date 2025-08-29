ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Павительство не отсрочило губительный для экономики европейский экологический налог СВАМ

Пятница 29 августа 2025 11:12
UA EN RU
Павительство не отсрочило губительный для экономики европейский экологический налог СВАМ Фото: налог СВАМ могут ввести в Украине 1 января 2026 (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейская федерация дистрибуции и торговли сталью, трубами и металлами (EUROMETAL) подтвердила, что механизм регулирования углеродных границ (CBAM) вступит в силу с 1 января 2026 года, как было предусмотрено законодательством ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление федерации EUROMETAL.

Как сообщает федерация, это стало известно после официального разъяснения со стороны Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии, что опровергло слухи о возможной отсрочке налога. Отмечается, что дата внедрения остается неизменной, и ни одного юридического предложения по ее переносу пока не представлено.

Введение CBAM, предусматривающее оплату за углеродные выбросы, связанные с импортируемыми товарами, в частности сталью, трубами и другими металлами, будет иметь значительный негативный эффект для украинской экономики.

Об этом неоднократно предупреждали отраслевые эксперты и аналитики, указывая на понижение конкурентоспособности отечественных производителей на европейском рынке.

Несмотря на длительные дискуссии, правительство Украины не смогло добиться переноса даты старта CBAM, хотя такая инициатива была предметом обсуждений в профильных кругах.

По мнению экспертов, без системной подготовки и компенсационных механизмов Украина может понести миллиардные потери уже в первый год действия нового налога.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае внедрения СВАМ для Украины, падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 году, а в 2034 - уже $11,3 млрд.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году и достичь $3,6 млрд в 2034 году.

Эксперты отмечали, что для Украины, поставляющей в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом, CBAM представляет серьезную угрозу и может ударить по экспорту.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Экономика Украины Налоги Металлургпром
Новости
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим