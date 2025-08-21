Виняток щодо CBAM для України внесли до Плану дій з євроінтеграції

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (EBA) вітає рішення Кабміну включити до Плану дій з євроінтеграції отримання тимчасового винятку від дії Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву асоціації.

"Це надзвичайно важливий крок для бізнесу, адже він сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських компаній на європейському ринку та підтримає національну економіку в умовах війни", - вважають в ЕВА.

Члени Комітету Асоціації неодноразово наголошували, що СВАМ може стати суттєвим бар’єром для українського експорту без належної фінансової підтримки та відтермінування запровадження механізму.

У асоціації висловили переконання, що тимчасовий виняток щодо СВАМ дозволить українським компаніям зосередитися на відновленні виробництва, впровадженні інновацій та поступовій декарбонізації відповідно до європейських стандартів.

"Асоціація щиро дякує уряду за врахування позиції бізнесу. Ми продовжимо співпрацю з державою та міжнародними партнерами задля створення сприятливих умов для бізнесу та прискорення інтеграції України з ЄС", - кажуть у EBA.

СВАМ для України

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.

За даними Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ для України, вже до 2034 падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 року, а у 2034 - вже $11,3 млрд.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності - воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.

Експерти наголошували, що для України, яка постачає до ЄС значні обсяги продукції з високим вуглецевим слідом CBAM становить серйозну загрозу та може вдарити по експорту.